Для короткого відпочинку: ігри, на проходження яких потрібно менш як 5 годин

Xbox Game Pass містить ігри, які самостійно можуть розважати гравців чи не цілий місяць. Та не у всіх є стільки вільного часу, а часто геймери хочуть просто відпочити протягом декількох годин.

Відповідь на такий запит в Xbox Game Pass також є. На сервісі є ціла низка ігор, проходження яких займе до 5 годин вашого часу.

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Короткі ігри, щоб трохи відпочити