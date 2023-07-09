Для короткого відпочинку: ігри, на проходження яких потрібно менш як 5 годин
9 липня 2023, 10:42Читать новость на русском
Джерело:Game Rant
Xbox Game Pass містить ігри, які самостійно можуть розважати гравців чи не цілий місяць. Та не у всіх є стільки вільного часу, а часто геймери хочуть просто відпочити протягом декількох годин.
Відповідь на такий запит в Xbox Game Pass також є. На сервісі є ціла низка ігор, проходження яких займе до 5 годин вашого часу.
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Короткі ігри, щоб трохи відпочити
- Bramble: The Mountain King – похмура казка, натхненна скандинавською міфологією, і гра бездоганно втілює в життя фігури з цих історій. У грі ви керуєте дитинчам Олле, яке мандрує чарівним лісом, щоб врятувати свою зниклу сестру.
- Somerville – атмосферна пригодницька гра, яка використовує оповідання про навколишнє середовище, а не дискурс. Згідно з сюжетом, Земля окупували інопланетяни, і це вторгнення швидко спустошує планету.
- Unpacking – це та гра, яка може видатися не надто приємно, адже вона розповідає про переїзд. Інді-гра охоплює два десятиліття, розділена на вісім етапів, що представляють різні періоди життя головного героя. На кожному рівні гравці повинні розпакувати речі персонажа, акуратно розмістивши їх у доступні місця.
- Metal: Hellsinger – гра, без сумніву, натхненна Doom, але вона також привносить свіжий відтінок у шутер від першої особи.
- Sea Of Solitude – Дрейфуючи в морі, Кей пливе на маленькому човні в оточенні залишків міста, яке залишилося під хвилями. Протягом своєї подорожі героїня періодично взаємодіє з кількома сутностями, більшість з яких є відлунням людей з її реального життя.
- Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance Of The Slayer – натхненний 90-ми не тільки ігровим дизайном, цей гучний, жорстокий безлад розповідає про підлітка Зейна, який відправляється на місію перемогти злий синдикат.
- Dordogne – це чудова історія про дівчину Дордонь, яка знаходить Мімі в гостях у будинку своєї нещодавно померлої бабусі. Вона починає згадувати, коли в дитинстві провела літо в цьому місті. Ця подорож є повчальною, оскільки Мімі страждає від амнезії, через яку вона не може згадати нічого до свого 13-го дня народження.
- Turnip Boy Commits Tax Evasion – мабуть, найпривабливіша назва на Game Pass може запропонувати набагато більше, ніж просто дивацтво. У центрі історії хлопець-овоч Ріпа, який застряг у боргах.
- Coffee Talk – візуальні романи можуть бути незрозумілою ідеєю для багатьох людей. У них мало геймплею, а ще вони можуть видатися надто довгими. Тож якщо ви хочете випробувати цю ідею та переконатися у зворотньому, Coffee Talk – це гарна ідея.
- Inside – це чи не найкраща короткометражна гра на Xbox Game Pass. Проєкт Playdead оживляє кошмарний світ, позбавлений кольорів і тепла, де роботи наглядають за безглуздими людьми.