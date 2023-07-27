Якщо ви відносите себе до тих фанатів Макса Пейна, які вважають, що його обличчям має бути легендарний голова студії Remedy, тоді у нас для вас гарні новини.

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У першій частині трилогії Max Payne "роль" головного героя виконав легендарний розробник Сем Лейк, а ось у подальший двох іграх похмурим копом ставали актори Тімоті Гіббс (зовнішність) та Джеймс Маккеффрі (голос у всіх 3 частинах та зовнішність в останній).

Когорта "хардкорних" фанатів франшизи й досі вважає, що саме Лейк є канонічним Максом і їх неабияк втішить модифікація, що з'явилася в майстерні Steam на честь 22 річниці релізу Max Payne.

Вона, як ви вже могли здогадатися, замінює обличчя оригінального персонажа на образ Сема і робить це напрочуд якісно, так ніби це і є справжнє обличчя відомого протагоніста.

Модифікація у дії: дивитися відео

Модер розповів, що прагнув максимально зберегти всі наявні вирази обличчя та рани, а також повернув гавайську сорочку та шкіряну куртку Пейна з першої гри.

Загалом модифікація замінює близько 98 ігрових моделей і 66 текстур, щоб відтворити образ Сема Лейка. Ось так, виявляється, що навіть такий простий, на перший погляд, мод може вимагати маси зробленої роботи.