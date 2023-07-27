Если вы относите себя к тем фанатам Макс Пейна, которые считают, что его лицом должен быть легендарный глава студии Remedy, тогда у нас для вас хорошие новости.

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В первой части трилогии Max Payne "роль" главного героя исполнил легендарный разработчик Сэм Лейк, а вот в последующих двух играх мрачным копом становились актеры Тимоти Гиббс (лицо) и Джеймс Маккеффри (голос во всех 3 частях и внешность в последней).

Когорта "хардкорных" фанатов франшизы до сих пор считает, что именно Лейк является каноническим Максом и их изрядно утешит модификация, появившаяся в мастерской Steam в честь 22 годовщины релиза Max Payne.

Она, как вы уже могли догадаться, заменяет лицо оригинального персонажа на образ Сэма и делает это удивительно качественно, как будто это и есть истинное лицо известного протагониста.

Модификация в действии: смотреть видео

Модер рассказал, что стремился максимально сохранить все выражения лица и раны, а также вернул гавайскую рубашку и кожаную куртку Пейна из первой игры.

В общей сложности модификация заменяет около 98 игровых моделей и 66 текстур, чтобы воспроизвести образ Сэма Лейка. Вот так оказывается, что даже такой простой, на первый взгляд, мод может требовать массы проделанной работы.