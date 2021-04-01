Для поціновувачів пінного: у Steam з'явився реалістичний симулятор пивоваріння – фото, відео

Студія Auroch Digital займається розробкою відеогри із назвою Brewmaster. Гравці зможуть спробувати себе у ролі справжніх пивоварів, а також створити пиво своєї мрії.

У крамниці Steam з'явилася сторінка відеогри із назвою Brewmaster. Розробником гри виступає студія Auroch Digital, а видавцем компанія Sold Out. Точної дати виходу своєї відеогри вони не назвали, але її реліз має відбутися на PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One та Switch.

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Відеогра Brewmaster може сподобатися всім шанувальникам пінних та хмільних напоїв. Гравці отримають у своє розпорядження крихітну, але домашню та атмосферну пивоварню. Своє робоче місце можна буде вдосконалювати (купувати та модернізувати обладнання) чи прикрашати. У відеогрі також з'являться всі етапи виробництва пива, а гравці зможуть створити брендовану етикетку чи вигадати назву для своєї продукції.

Розробники пообіцяли, що у відеогрі Brewmaster буде реалістичне моделювання хімічних та ферментаційних процесів. Геймери зможуть варити пиво за класичними рецептами чи експериментувати та створювати власні варіації цього хмільного напою. Гравці зможуть дізнатися про всі тонкощі цього процесу, а також стати справжніми професіоналами цієї справи (віртуально). Розробники відзначили, що гра підійде навіть людям, які взагалі незнайомі з процесом виробництва пива та просто хочуть насолодитися захоплюючим ігровим процесом.

У Brewmaster буде два режими гри: повноцінна сюжетна кампанія та творчий. У сюжетному режимі гравці ознайомляться з основами пивоваріння, а також зможуть відправляти своє пиво на віртуальні конкурси, щоб змагатися з найкращими пивоварами та заробляти пивні жетони (ігрова валюта). Також у відеогрі з'являться елементи менеджменту, бо геймери зможуть домовлятися з різноманітними закладами про постачання свого пива.

Вигляд пивоварні у грі Brewmaster / Фото крамниця Steam

Робоче місце у відеогрі Brewmaster / Фото крамниця Steam

Вікно з характеристиками пива у грі Brewmaster / Фото крамниця Steam

Книга рецептів у відеогрі Brewmaster / Фото крамниця Steam

Трейлер відеогри Brewmaster – відео