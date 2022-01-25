Для збирання цукрової тростини: ентузіаст створив справжній комбайн у Minecraft

Унікальною роботою поділився на Reddit шанувальник гри Minecraft. Ентузіаст створив у відеогрі справжній комбайн, який він використовує для збору цукрової тростини.

Ми вже неодноразово розповідали про шанувальників відеогри Minecraft та їхні вражаючі роботи. Напевно, такі ентузіасти можуть створити в кубічному світі майже все, а для цього їм треба лише вільний час та бажання.

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Саме за реалізацію подібної нестандартної ідеї й взявся користувач платформи Reddit з нікнеймом sleeping_Prince_. Річ у тім, що цей геймер зміг створити комбайн у відеогрі Minecraft. Важливо відзначити, що йдеться не про споруду з блоків, яка просто стоїть на місці, а про справжній транспортний засіб, який може рухатися та виконувати свою функцію.

Варто додати, що переміщуватися такий комбайн може лише туди й назад, а також ззовні він не дуже схожий на класичний. Щоправда, загалом зі своєю роботою він справляється ідеально. Користувач sleeping_Prince_ використовує такі комбайн для збору стандартної цукрової тростини, яка росте біля водойм. Додамо, що поки невідомо, чи можна цю систему використовувати для збирання інших ресурсів.

Комбайн у відеогрі Minecraft: відео

Зрозуміло, що охочих створити такий механізм знайшлося чимало, а тому ентузіаст підготував досить детальну інструкцію з його будівництва. Цікаво, що головний герой поділився інформацією одразу про три види таких високоефективних систем. Також додамо, що створити такі комбайни можна навіть у режимі "Виживання".

Наостанок відзначимо, що шанувальникам Minecraft цей комбайн дуже сподобався. Запис sleeping_Prince_ миттєво став одним з найпопулярніших у розділі відеогри, а загалом зібрав майже 20 тисяч вподобань та чимало позитивних відгуків.

Як створити комбайн у відеогрі Minecraft: відео