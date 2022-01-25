Мы уже неоднократно рассказывали о поклонниках видеоигры Minecraft и их впечатляющих работах. Наверное, такие энтузиасты могут создать в кубическом мире почти все, а для этого им нужно только свободное время и желание.

К теме Более тысячи часов работы: энтузиаст создал в Minecraft невероятный средиземноморский город

Именно за реализацию подобной нестандартной идеи и взялся пользователь платформы Reddit с никнеймом sleeping_Prince_. Дело в том, что этот игрок смог создать комбайн в видеоигре Minecraft. Важно отметить, что речь идет не о здании из блоков, которое просто стоит на месте, а о настоящем транспортном средстве, которое может двигаться и выполнять свою функцию.

Стоит добавить, что перемещаться такой комбайн может только туда и обратно, а также снаружи он не очень похож на классический. Правда, в целом со своей работой он справляется идеально. Пользователь sleeping_Prince_ использует такой комбайн для сбора стандартного сахарного тростника, растущего у водоемов. Добавим, что пока неизвестно, можно ли использовать эту систему для сбора других ресурсов.

Комбайн в видеоигре Minecraft: видео

Понятно, что желающих создать такой механизм нашлось немало, поэтому энтузиаст подготовил довольно детальную инструкцию по его строительству. Интересно, что главный герой поделился информацией сразу о трех видах таких высокоэффективных систем. Также добавим, что создать такие комбайны можно даже в режиме "Выживание".

Напоследок отметим, что поклонникам Minecraft этот комбайн очень понравился. Запись sleeping_Prince_ мгновенно стала одной из самых популярных в разделе видеоигры, а в целом собрала почти 20 тысяч лайков и немало положительных отзывов.

Как создать комбайн в видеоигре Minecraft: видео