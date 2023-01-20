"Сваттінг" – популярний у США й деяких інших країнах спосіб помсти комусь. Люди, залишаючи неправдиві повідомлення про загрози, змушують спецназ штурмувати чийсь будинок.

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Бабуся й дідусь стримерки стали жертвами "сваттінгу"

Стримери доволі часто стають жертвами такого роду злочинів. Цього разу хейтер, який вдався до такого, думав, що Caitlin живе разом з бабусею та дідусем. Тому вони й стали випадковими жертвами злочину.

Люди, які думають, що вони влаштовують кумедні жарти, хочуть, щоб спецназ увірвався та затримав стримера просто під час стриму. Втім, це часто закінчується трагедією.

За оцінками ФБР, щороку відбувається близько 400 випадків "сваттінгу". Він популярний з 2008 року, але в останні роки з розвитком Інтернету стає все більш поширеним.

Стримерка Caitlin, також відома як Брук Мауро, має сінгапурське походження. Вона розповіла під час стріму, що, хоча її дідусь і бабуся не постраждали, вони дуже погано розмовляють англійською і були збентежені та сильно злякалися.

Одним з сумних випадків "сваттінгу" є історія Тайлера Берріса, який хотів помститися дитині через суперечку в Call of Duty. Через його неправдиве повідомлення спецпризначенці помилково застрелили батька двох дітей. Самого Берріса засудили на 20 років.