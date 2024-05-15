Helldivers 2 схрестили з "Зоряними війнами" у новому фантастичному моді

Чи думали ви колись про те, як би виглядала гра Helldivers 2 в антуражі Star Wars? Чудові новини: команда ентузіастів створила новий мод, який переносить "Зоряні війни" у вашу улюблену гру. Зовсім скоро він вийде і його можна буде завантажити.

Деталі

За цією модифікацією стоїть людина з нікнеймом ToastedShoes, а також команда його колег по цеху, кількість яких невідома. Їхня робота додає бойових дроїдів серії B1, бойових супердроїдів серії B2, дроїдів-сепаратистів та багато іншого контенту.

Дивіться також Фанати Helldivers 2 екстрено виправляють шкоду, яку завдали рейтингу улюбленої гри

Детальна демонстрація модифікації: відео

Творці не кажуть, коли саме випустять мод, оскільки, за їхніми словами, є кілька проблемних моментів, які ще потрібно виправити перед релізом.

Привіт усім! Хотів написати пост про мод Helldivers Star Wars. Мод-пак ще не є загальнодоступним, але буде дуже скоро. Наразі моди не працюють послідовно на всіх планетах і складнощах, тому ми хочемо виправити помилки, перш ніж випустити їх,

– написав ToastedShoes.

Поки що розробник Helldivers 2, Arrowhead Game Studios, не прокоментував цей мод. Знаючи, наскільки вони залучені до спільноти, здається, що це лише питання часу, коли вони прокоментують його. Але питання в тому, якою буде реакція.

Навряд чи можна очікувати, що ToastedShoes і команда продаватимуть свій мод за гроші, адже в такому разі їх просто засудять за порушення авторських прав.

Нагадаємо, Helldivers 2 мала надзвичайний успіх серед користувачів, отримавши високі оцінки. Нещодавно Sony оголосила у своєму фінансовому звіті, що Helldivers 2 було продано вражаючими 12 мільйонами одиниць за перші 12 тижнів. Це робить Helldivers 2 однією з найшвидше продаваних ігор для PlayStation усіх часів, нарівні з God of War Ragnarok, яка розійшлася тиражем у 11 мільйонів одиниць за 10 тижнів.