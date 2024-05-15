Детали

За этой модификацией стоит человек с никнеймом ToastedShoes, а также команда его коллег по цеху, количество которых неизвестно. Их работа добавляет боевых дроидов серии B1, боевых супердроидов серии B2, дроидов-сепаратистов и много другого контента.

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Подробная демонстрация модификации: видео

Создатели не говорят, когда именно выпустят мод, поскольку, по их словам, есть несколько проблемных моментов, которые еще нужно исправить перед релизом.

Привет всем! Хотел написать пост о моде Helldivers Star Wars. Мод-пак еще не является общедоступным, но будет очень скоро. Сейчас моды не работают последовательно на всех планетах и сложностях, поэтому мы хотим исправить ошибки, прежде чем выпустить их,

– написал ToastedShoes.

Пока что разработчик Helldivers 2, Arrowhead Game Studios, не прокомментировал этот мод. Зная, насколько они вовлечены в сообщество, кажется, что это лишь вопрос времени, когда они прокомментируют его. Но вопрос в том, какой будет реакция.

Вряд ли можно ожидать, что ToastedShoes и команда будут продавать свой мод за деньги, ведь в таком случае их просто засудят за нарушение авторских прав.

Напомним, Helldivers 2 имела чрезвычайный успех среди пользователей, получив высокие оценки. Недавно Sony объявила в своем финансовом отчете, что Helldivers 2 было продано впечатляющими 12 миллионами единиц за первые 12 недель. Это делает Helldivers 2 одной из самых быстро продаваемых игр для PlayStation всех времен, наравне с God of War Ragnarok, которая разошлась тиражом в 11 миллионов единиц за 10 недель.