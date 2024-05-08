Варто нагадати, що представник Arrowhead Game Studios переклав провину за всю ситуацію на Sony, заявивши, що це її рішення, а не студії. Однак у підсумку постраждали все одно розробники та рейтинг їхньої гри, адже люди залишали негативні відгуки десятками тисяч на сторінці проєкту.

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Що тепер

Після того, як Sony відступила й сказала, що скасовує рішення про обов'язкову реєстрацію на PlayStation Network, в мережі заговорили про те, що рейтинг Helldivers 2, яка є дуже якісним і цікавим проєктом, назавжди зіпсований.

Однак виявилось, що все не так безнадійно. Адже виправити ситуацію можна тим самим способом, яким її й зіпсували: новими відгуками та позитивними оцінками. Тож тепер гравці взялися масово лишати нові рецензії на свою улюблену гру.

За три дні, поки гравці намагалися вплинути на ситуацію, зібралося майже 300 000 негативних відгуків. Тож щоб це перекрити, фанати лишили лише за одну добу вже 200 000 позитивних оцінок. Вони, судячи з усього, не збираються зупинятися на досягнутому й будуть продовжувати піднімати рейтинг Helldivers 2.

Зараз у Steam можна побачити, що оцінки все ще визначені для "Змішані" для нових рецензій, оскільки кількість негативних перевищує позитивні. Тож іще є над чим тут працювати.



Оцінки Helldivers 2 досі не повернулися до колишнього стану / Скриншот 24 Каналу

Нагадаємо, керівник проєкту Ян Пілестедт зі студії Arrowhead Game Studios перепросив за всю ситуацію з новими вимогами й висловив надію, що компанія зможе "відновити довіру" до гри. Але сама Sony, яка й стоїть за вимогами, нічого не коментувала.