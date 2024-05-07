Вже не треба

Нагадаємо, все почалося з того, що розробник вкрай популярної та високооціненої гри Helldivers 2 оголосив про обов'язкову реєстрацію на PlayStation Network з 6 травня. Всі користувачі ПК, які раніше купили шутер, повинні створити обліковий запис, що пояснили необхідністю забезпечення кращого досвіду безпеки та порядку на серверах. Однак компанія не врахувала, що Steam, де продається гра, працює в значно більшій кількості країн, ніж PlayStation Network. Відповідно, покупці в деяких країнах, які придбали Helldivers 2 і досі безперешкодно в неї грали, втратять доступ.

Як це починалося Helldivers 2 більше недоступний для купівлі в деяких країнах

Після цих новин шанувальники гри буквально повстали проти розробників, заваливши сторінку в Steam негативними відгуками й знизивши оцінку гри.

Минуло лише кілька годин, як з'явилися новини про те, що компанія шукає рішення, і ще кілька годин, після яких було оголошено, що широко обговорювана зміна "прив'язки акаунтів" скасована.

Шанувальники Helldivers, ми почули ваші відгуки про оновлення прив'язки акаунтів Helldivers 2. Оновлення від 6 травня, яке вимагало б прив'язки акаунтів Steam та PlayStation Network для нових гравців, а також для існуючих гравців, починаючи з 30 травня, не відбудеться,

– написали творці.

На жаль, Helldivers 2 назавжди зіпсована близько 100 000 негативних відгуків у Steam, які з'явилися зовсім не через те, що гра є поганою. Якщо раніше оцінки були дуже схвальні, то зараз вони варіюються від "Переважно схвальні" для всієї кількості та "Змішані" для нових рецензій.

Трейлер Helldivers 2: відео

Вибачення

Ситуація, звісно ж, привернула увагу Arrowhead Game Studios і особисто генерального директора студії Яна Пілестедта.

Ох, прямо в рецензії. Що ж, гадаю, це виправдано. Вибачте всім за те, як усе сталося. Сподіваюся, ми все виправимо і відновимо довіру, надаючи вам чудовий ігровий досвід. Я просто хочу створювати чудові ігри!

– написав CEO, додавши скриншот нових відгуків.

Щодо рішення, яке стоїть за цією політикою, менеджер спільноти гри заявив на офіційному сервері Discord, що це було рішення Sony, а не Arrowhead. Тож провина й обов'язок перепрошувати мали б лежати саме на японській корпорації, а це розробниках. Компанія поки не коментувала ситуацію, і не факт, що буде.