Уже не надо

Напомним, все началось с того, что разработчик крайне популярной и высокооцененной игры Helldivers 2 объявил об обязательной регистрации на PlayStation Network с 6 мая. Все пользователи ПК, которые ранее купили шутер, должны создать учетную запись, что объяснили необходимостью обеспечения лучшего опыта безопасности и порядка на серверах. Однако компания не учла, что Steam, где продается игра, работает в значительно большем количестве стран, чем PlayStation Network. Соответственно, покупатели в некоторых странах, которые приобрели Helldivers 2 и до сих пор беспрепятственно в нее играли, потеряют доступ.

Как это начиналось Helldivers 2 больше недоступен для покупки в некоторых странах

После этих новостей поклонники игры буквально восстали против разработчиков, завалив страницу в Steam негативными отзывами и снизив оценку игры.

Прошло всего несколько часов, как появились новости о том, что компания ищет решение, и еще несколько часов, после которых было объявлено, что широко обсуждаемое изменение "привязки аккаунтов" отменено.

Поклонники Helldivers, мы услышали ваши отзывы об обновлении привязки аккаунтов Helldivers 2. Обновление от 6 мая, которое требовало бы привязки аккаунтов Steam и PlayStation Network для новых игроков, а также для существующих игроков, начиная с 30 мая, не состоится,

– написали создатели.

К сожалению, Helldivers 2 навсегда испорчена около 100 000 негативных отзывов в Steam, которые появились вовсе не из-за того, что игра является плохой. Если раньше оценки были очень положительные, то сейчас они варьируются от "Преимущественно положительные" для всего количества и "Смешанные" для новых рецензий.

Трейлер Helldivers 2: видео

Извинения

Ситуация, конечно же, привлекла внимание Arrowhead Game Studios и лично генерального директора студии Яна Пилестедта.

Ох, прямо в рецензии. Что ж, думаю, это оправдано. Извините всем за то, как все произошло. Надеюсь, мы все исправим и восстановим доверие, предоставляя вам замечательный игровой опыт. Я просто хочу создавать замечательные игры!

– написал CEO, добавив скриншот новых отзывов.

Относительно решения, которое стоит за этой политикой, менеджер сообщества игры заявил на официальном сервере Discord, что это было решение Sony, а не Arrowhead. Поэтому вина и обязанность извиняться должны были бы лежать именно на японской корпорации, а это разработчиках. Компания пока не комментировала ситуацию, и не факт, что будет.