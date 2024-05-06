Нові вимоги

Усе почалося з того, що видавець Helldivers 2, компанія Sony Interactive Entertainment, повідомила у своєму блозі в Steam, що гравцям Helldivers 2 незабаром потрібно буде зареєструвати обліковий запис PlayStation Network (PSN), навіть якщо вони грають на ПК.

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Компанія пояснила, що технічні проблеми під час запуску гри змусили зробити прив'язку Steam до акаунту PSN необов'язковою. Однак така щедрість добігає кінця, і наявність облікового запису тепер стане обов'язковою.

Прив'язка акаунтів відіграє важливу роль у захисті наших гравців і підтримці цінностей безпеки та захисту, що надаються в іграх PlayStation та PlayStation Studios,

– пояснили в Sony Interactive Entertainment.

Компанія додала, що це основний спосіб захистити користувачів від жорстокого поводження та зловживань, дозволяючи банити гравців, які вдаються до подібної поведінки. Це також дозволяє гравцям, яких було забанено, подати апеляцію.

Таким чином, починаючи з 6 травня всі нові гравці в Steam повинні будуть прив'язати свій обліковий запис Steam до облікового запису PlayStation Network.

всі нові гравці в Steam повинні будуть прив'язати свій обліковий запис Steam до облікового запису PlayStation Network. Існуючі гравці в Steam почнуть бачити обов'язковий логін з 30 травня і повинні будуть зв'язати акаунти Steam і PlayStation Network до 4 червня.

Дійсно, Sony згадувала, що гра потребуватиме облікового запису PSN на ПК, коли вперше оприлюднила системні вимоги. Облікові записи в PlayStation Network є безкоштовними і їх легко створити.

Рейтинг гри різко падає

На ці новини спільнота відреагувала численними рецензіями на відповідній сторінці в Steam. Якщо раніше гра мала дуже позитивну загальну оцінку, то тепер вона впала до змішаної загалом, а для нещодавніх відгуків – до переважно негативної.

За кілька годин у Steam було залишено понад 57 тисяч негативних відгуків на Helldivers 2.

Це, звісно, не є несподіванкою. Комп'ютерні ігри вже давно страждають від бомбардування негативними рецензіями в Steam, якщо гравцям щось не подобається в поведінці розробників. Це траплялося з такими відомими прикладами, як Total War: Rome II, Monster Hunter World, Overwatch 2 та Diablo IV. Valve навіть довелося запровадити функції, які допомагають користувачам розібратися в таких випадках.

Гра зникає з продажу

Чому ж незадоволені гравці? Перш за все історично склалося так, що користувачі ПК не дуже добре ставляться до необхідності ще десь реєструватися. Однак значно важливішою причиною є те, що PlayStation Network доступна лише в 69 країнах, тоді як глобальне охоплення Steam набагато ширше. Це означає, що багато клієнтів, які придбали гру, можуть втратити можливість грати.

Sony, за чутками, зараз обговорює шляхи усунення цієї проблеми. Але коли представлять рішення, невідомо.

Тим часом гра вже стала недоступною в тих країнах, де PlayStation Network не працює. Постраждалі країни включають (але не обмежуються ними) Афганістан, Албанію, Нідерландські Антильські острови, Азербайджан, Конго, Кубу, Кюрасао, Єгипет, Гамбію, Ямайку, Марокко, Монако, Філіппіни, Пакистан, Суринам та багато інших.

У цих країнах Valve уже пропонує повернути гроші за гру навіть тим, хто грав у шутер більше, ніж звичайні дві години.

В Україні гру можна купити в Steam, тож гравцям не варто хвилюватися з цього приводу. Але їм також, як і всім, доведеться реєструвати обліковий запис у PlayStation Network, якщо такого досі немає. На щастя, Sony дозволяє це зробити.