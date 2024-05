Чи будуть ще доповнення

За словами директора, Elden Ring отримає лише Shadow of the Erdtree. Нічого іншого компанія не планує. Таким чином він спростував попередні чутки про друге розширення, заплановане на 2025 рік.

Це перший і останній DLC. Ми не плануємо додавати більше контенту до Elden Ring,

– каже Хідетака Міядзакі.

Причиною цьому є те, що студія "залишає деякі можливості", не виключаючи вихід прямого продовження Elden Ring, тобто нової повноцінної гри, а не доповнення до поточної. Але він не підтверджує і не обіцяє, що гра точно буде.

Цікаво, що видавець Elden Ring, компанія Bandai Namco, раніше, у 2022 році, заявляла, що Elden Ring стане початком франшизи "поза межами самої гри". З того часу минуло вже більше двох років, але ми анітрохи не наблизилися до того, щоб дізнатися, як і коли FromSoftware може розширити світ Elden Ring.

"Elden Ring наголошує на дослідженні та пригодах великого світу. Для того, щоб забезпечити такий досвід, неминуче потрібна величезна сцена. Тому замість того, щоб ділити її на кілька частин, краще просто зробити одну велику. Якби вони продавалися окремо, свобода дослідження і відчуття пригод зменшилися б", – додає розробник.

На створення Shadow of the Erdtree у FromSoftware пішло більше двох років, тож DLC має бути справді великим і наповненим контентом. В інтерв'ю Міядзакі також сказав, що деякі таємниці, які залишилися нерозгаданими в базовій грі, будуть розкриті в доповненні, хоча він не може гарантувати, що фанати отримають більше розуміння загальної історії.

Гравці, однак, зустрінуться з багатьма новими персонажами. Деякі опосередковано відомі персонажі, такі як Мікаела, безумовно, будуть присутні протягом всієї історії. Крім того, Торіна також з'явиться в DLC, і стосунки між цими двома персонажами будуть показані в кращому світлі.

Реліз Shadow of the Erdtree заплановано на 21 червня на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One та Xbox Series S|X. Гравці зможуть зануритися в Країну Тіней, щоб зустрітися з десятьма новими босами, озброївшись вісьмома новими типами зброї.