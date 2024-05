Будут ли еще дополнения

По словам директора, Elden Ring получит лишь Shadow of the Erdtree. Ничего другого компания не планирует. Таким образом он опроверг предыдущие слухи о втором расширении, запланированное на 2025 год.

Это первый и последний DLC. Мы не планируем добавлять больше контента в Elden Ring,

– говорит Хидетака Миядзаки.

Причиной этому является то, что студия "оставляет некоторые возможности", не исключая выход прямого продолжения Elden Ring, то есть новой полноценной игры, а не дополнения к текущей. Но он не подтверждает и не обещает, что игра точно будет.

Интересно, что издатель Elden Ring, компания Bandai Namco, ранее, в 2022 году, заявляла, что Elden Ring станет началом франшизы "вне самой игры". С того времени прошло уже более двух лет, но мы нисколько не приблизились к тому, чтобы узнать, как и когда FromSoftware может расширить мир Elden Ring.

"Elden Ring делает акцент на исследовании и приключениях большого мира. Для того, чтобы обеспечить такой опыт, неизбежно нужна огромная сцена. Поэтому вместо того, чтобы делить ее на несколько частей, лучше просто сделать одну большую. Если бы они продавались по отдельности, свобода исследования и ощущение приключений уменьшились бы", – добавляет разработчик.

На создание Shadow of the Erdtree у FromSoftware ушло более двух лет, так что DLC должно быть действительно большим и наполненным контентом. В интервью Миядзаки также сказал, что некоторые тайны, которые остались неразгаданными в базовой игре, будут раскрыты в дополнении, хотя он не может гарантировать, что фанаты получат больше понимания общей истории.

Игроки, однако, встретятся со многими новыми персонажами. Некоторые косвенно известные персонажи, такие как Микаэла, определенно, будут присутствовать на протяжении всей истории. Кроме того, Торина также появится в DLC, и отношения между этими двумя персонажами будут показаны в лучшем свете.

Релиз Shadow of the Erdtree запланирован на 21 июня на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series S|X. Игроки смогут погрузиться в Страну Теней, чтобы встретиться с десятью новыми боссами, вооружившись восемью новыми типами оружия.