Еще лучше

Новое видео, которое появилось на YouTube, демонстрирует игру, запущенную с модом DreamPunk 1.0 – графическим обновлением, включающим полную переработку освещения и погодных условий, кастомный LUT для SDR и HDR на основе отображения тонов DaVinci, улучшенная трассировка лучей и контуров, и многое другое.

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Конечные результаты действительно впечатляют, придавая игре буквально других ощущений, которые некоторые игроки непременно оценят.

В опубликованном ролике-демонстрации автор показывает поездки на автомобилях и мотоцикле, прогулки по городу, а также сцены боя. Реалистичность некоторых моментов настолько высока, что картинку действительно трудно отличить от реальной съемки.

Как выглядит Cyberpunk 2077 с модом DreamPunk 1.0: видео

Понятно, что для подобных манипуляций вам понадобится мощное железо, в том числе и хорошая видеокарта.

Это далеко не первый подобный мод. Ранее мы писали о нескольких модификациях, которые придают игре потрясающей фотореалистичности. Это, в частности, Nova LUT от theCyanideX, HD Reworked Project от HalkHogan и специальный фотореалистичный Reshade. Автор также продемонстрировал их работу в видеороликах.

Cyberpunk 2077 доступна на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One по всему миру. Однако эти модификации можно установить только на ПК