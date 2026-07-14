Свіжі витоки дозволяють детально розгледіти оригінальне бачення розробників із id Software, яке суттєво відрізнялося від того, що світ побачив в перезапуску популярного шутера, повідомляє Insider Gaming.

Чому гру називали "Call of Doom"?

Розробку четвертої частини оригінальної серії почали ще у 2007 році, а офіційно оголосили про проєкт у 2008 році. Проте у 2013 році студія id Software вирішила повністю перезапустити розробку, що врешті-решт призвело до появи DOOM 2016 року, який спідкав шалений успіх.

Нові матеріали, які оприлюднили користувачі під ніками Crispies та WadOverdose у соцмережі X між 11 та 12 липня 2026 року, підтверджують давні чутки про більш "заземлений" військовий стиль гри. Їхні дописи спровокували цілу лавину з скриншотів та навіть відео з контентом зі скасованого проєкту.

Зокрема, спільнота фанатів навіть дала йому прізвисько "Call of Doom" через його схожість із популярною франшизою Call of Duty.

Кадри з DOOM 4: дивіться відео

Опубліковані матеріали включають концепт-арти, тривимірні моделі зброї, транспортних засобів та монстрів.

Серед ворогів можна побачити "лавових монстрів", "поглиначів душ", "пекельних раків" та істот, здатних зливатися з іншими монстрами для створення нових загроз.

Скасування Doom 4 було не стільки провалом, скільки трампліном до того, чим серія стала сьогодні,

– стверджує журналіст видання Game Rant Адріан Моралес.

33 хвилини "контенту" з DOOM 4: дивіться відео

Цікаво, що напрацювання скасованої гри не зникли безслідно. Зокрема, фанати помітили, що деякі матеріали, як-от моделі штурмової гвинтівки та кулемета, з'явилися у нещодавньому доповненні Revelations для гри Doom: The Dark Ages.

Трейлер доповнення: дивіться відео

Більшість прихильників погоджується, що рішення id Software відмовитися від копіювання формули Activision на користь повернення до коренів серії було правильним.

Це дозволило франшизі зберегти свою унікальність та успішно розвиватися протягом останнього десятиліття і навіть пережити кризу в Xbox, адже розробка нового DOOM в безпеці, як стало відомо на днях.