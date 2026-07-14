Последние утечки позволяют подробно рассмотреть первоначальную концепцию разработчиков из id Software, которая существенно отличалась от того, что мир увидел в перезапуске популярного шутера, сообщает Insider Gaming.

Почему игру называли "Call of Doom"?

Разработку четвертой части оригинальной серии начали еще в 2007 году, а официально объявили о проекте в 2008 году. Однако в 2013 году студия id Software решила полностью перезапустить разработку, что в конечном итоге привело к появлению DOOM 2016 года, который имел оглушительный успех.

Новые материалы, опубликованные пользователями под никами Crispies и WadOverdose в социальной сети X между 11 и 12 июля 2026 года, подтверждают давние слухи о более "приземленном" военном стиле игры. Их посты вызвали целую лавину скриншотов и даже видео с контентом из отмененного проекта.

В частности, сообщество фанатов даже прозвало его "Call of Doom" из-за сходства с популярной франшизой Call of Duty.

Кадры из DOOM 4: смотрите видео

Опубликованные материалы включают концепт-арты, трехмерные модели оружия, транспортных средств и монстров.

Среди врагов можно увидеть "лавовых монстров", "пожирателей душ", "адских раков" и существ, способных сливаться с другими монстрами для создания новых угроз.

Отмена Doom 4 была не столько провалом, сколько трамплином к тому, чем серия стала сегодня,

– утверждает журналист издания Game Rant Адриан Моралес.

33 минуты "контента" из DOOM 4: смотрите видео

Интересно, что наработки отмененной игры не исчезли бесследно. В частности, фанаты заметили, что некоторые материалы, такие как модели штурмовой винтовки и пулемета, появились в недавнем дополнении Revelations для игры Doom: The Dark Ages.

Трейлер дополнения: смотрите видео

Большинство поклонников согласны с тем, что решение id Software отказаться от копирования формулы Activision в пользу возвращения к истокам серии было правильным.

Это позволило франшизе сохранить свою уникальность и успешно развиваться на протяжении последнего десятилетия и даже пережить кризис с Xbox, ведь разработка новой DOOM находится в безопасности, как стало известно на днях.