Чего ожидать

Поклонники жанра FPS и преданные фанаты серии DOOM получили повод для радости. Новые отраслевые отчеты утверждают, что очередная игра франшизы уже находится на стадии активной разработки. Это сообщение фактически развеяло многочисленные опасения и сомнения, возникшие в игровом сообществе после новостей о масштабных сокращениях в студии id Software, которая и будет вновь заниматься разработкой игры, пишет издание Insider Gaming.

Путь серии не всегда был легким. Огромная пауза между релизами DOOM 3 и перезапуском 2016 года казалась фанатам настоящим испытанием. Однако современная трилогия оказалась чрезвычайно успешной, вернув интерес к быстрым и кровавым шутерам.

Последняя на сегодняшний день часть, DOOM: The Dark Ages, вышла совсем недавно – в мае 2025 года, а недавний выход дополнения Revelations DLC стал очередным напоминанием о том, что разработчики не планируют останавливаться.

Однако ситуация вокруг студии остается напряженной. В рамках глобальной реструктуризации Xbox компания уволила 136 сотрудников id Software. Сами сотрудники, попавшие под волну сокращений, описывали эти события как "кровавую баню", что вызвало волну паники среди инвесторов и игроков. Многие предполагали, что после потери такого количества специалистов студия утратит свою автономность и станет лишь вспомогательным подразделением для более крупных проектов Microsoft.

Однако руководство и представители игрового гиганта быстро отреагировали на эти слухи. Оказалось, что реальный размер команды id Software был значительно больше, чем полагали аналитики.

Даже после всех увольнений студия сохраняет достаточный кадровый потенциал для разработки самостоятельных AAA-игр. Новая стратегия Xbox предусматривает ускорение выпуска частей в своих ключевых франшизах, таких как Halo, Fallout и Elder Scrolls, и DOOM занимает в этом списке одно из центральных мест.

Хотя наша студия и подверглась изменениям, они были распределены между командами. У нас по-прежнему есть персонал, необходимый для создания игр и технологий, которыми мы славимся,

– заявили в официальном заявлении представители студии id Software.

Такой подход подтверждает, что философия компании осталась неизменной. Представители студии подчеркнули, что сегодня их команда по численности примерно соответствует той, которая работала над успешным перезапуском DOOM в 2016 году. Студия продолжает придерживаться принципа "плоской" структуры, где каждый сотрудник является творцом, а не просто винтиком в механизме.

Что именно готовят разработчики в новой части, пока остается тайной. Поскольку DOOM: The Dark Ages вышла относительно недавно, новый проект находится на очень ранних этапах производства. Однако инсайдеры уверены, что игрокам стоит готовиться к встрече с новыми видами демонов и рыцарей ада.

Это означает, что опасения относительно завершения истории DOOM после последнего DLC оказались напрасными, и впереди фанатов ждет еще много часов интенсивных сражений в фирменном стиле id Software.