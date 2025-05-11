З'явилися перші оцінки Doom: The Dark Ages – що кажуть критики

Спало ембарго на публікацію відгуків про шутер Doom: The Dark Ages, який повертає геймерів в атмосферу кривавого хаосу легендарної серії. Що ж кажуть критики – дізнайтеся у матеріалі.

У всіх шанувальників шутерів 15 травня 2025 року має бути обведено червоним у календарі, адже саме тоді відбудеться реліз Doom: The Dark Ages, яка вже змогла завоювати любов критиків, інформує 24 Канал.

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Якісний шутер, але без одкровень

Загалом, критикам прийшовся до смаку приквел легендарної серії, а на момент написання матеріалу його середня оцінка на порталі Metacritic є такою:

85/100 на ПК (52 огляди);

(52 огляди); 86/100 на Xbox Series X (24 огляди);

(24 огляди); 84/100 на PS5 (50 оглядів).

Ні для кого не стане сюрпризом, що хвалять проєкт id Software перш за все за захопливу бойову систему та цікаві елементи дослідження.

Doom: The Dark Ages – це нагадування про те, що іноді найкращі ігри просто прагнуть бути веселими,

– йдеться у рецензії від порталу ScreenRant.

Окрім того, багато позитиву гра отримала за просунуті інструменти доступності та потужний хеві-метал саундтрек.

Релізний трейлер гри – дивіться відео

Ті ж критики, які доволі низько оцінили гру нарікають на "недолугі" намагання гри в серйозний сюжет та загравання з відкритим світом.

Що доволі дивно, з огляду на те, що за великим рахунком саме на це й робили ставку розробники, напередодні релізу здивувавши геймерів сюжетним трейлером.

Дехто ж просто заявив, що йому не до вподоби новий арт-стиль проєкту, адже це "не той Doom, який був в дитинстві".

Загалом, Doom: The Dark Ages стала гідним продовженням серії, яке зберегло ту ж навіжену атмосферу кривавого шаленства та беззаперечно сподобається шанувальникам культової франшизи.