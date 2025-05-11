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games У що пограти З'явилися перші оцінки Doom: The Dark Ages – що кажуть критики
11 травня, 11:45
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З'явилися перші оцінки Doom: The Dark Ages – що кажуть критики

Максим Задворський
Основні тези
  • Doom: The Dark Ages отримав високі оцінки від критиків на всіх платформах, зокрема 85/100 на ПК, 86/100 на Xbox Series X, та 84/100 на PS5.
  • Критики високо оцінили бойову систему, елементи дослідження, інструменти доступності та саундтрек, але критикували спроби створити серйозний сюжет та новий арт-стиль.
  • Гра стала гідним продовженням та зберегла атмосферу серії Doom, що сподобається шанувальникам франшизи.

Спало ембарго на публікацію відгуків про шутер Doom: The Dark Ages, який повертає геймерів в атмосферу кривавого хаосу легендарної серії. Що ж кажуть критики – дізнайтеся у матеріалі.

У всіх шанувальників шутерів 15 травня 2025 року має бути обведено червоним у календарі, адже саме тоді відбудеться реліз Doom: The Dark Ages, яка вже змогла завоювати любов критиків, інформує 24 Канал.

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Якісний шутер, але без одкровень

Загалом, критикам прийшовся до смаку приквел легендарної серії, а на момент написання матеріалу його середня оцінка на порталі Metacritic є такою:

  • 85/100 на ПК (52 огляди);
  • 86/100 на Xbox Series X (24 огляди);
  • 84/100 на PS5 (50 оглядів).

Ні для кого не стане сюрпризом, що хвалять проєкт id Software перш за все за захопливу бойову систему та цікаві елементи дослідження

Doom: The Dark Ages – це нагадування про те, що іноді найкращі ігри просто прагнуть бути веселими, 
– йдеться у рецензії від порталу ScreenRant.

Окрім того, багато позитиву гра отримала за просунуті інструменти доступності та потужний хеві-метал саундтрек.

Релізний трейлер гри – дивіться відео

Ті ж критики, які доволі низько оцінили гру нарікають на "недолугі" намагання гри в серйозний сюжет та загравання з відкритим світом. 

Що доволі дивно, з огляду на те, що за великим рахунком саме на це й робили ставку розробники, напередодні релізу здивувавши геймерів сюжетним трейлером

Дехто ж просто заявив, що йому не до вподоби новий арт-стиль проєкту, адже це "не той Doom, який був в дитинстві".

Загалом, Doom: The Dark Ages стала гідним продовженням серії, яке зберегло ту ж навіжену атмосферу кривавого шаленства та беззаперечно сподобається шанувальникам культової франшизи.