У всех поклонников шутеров 15 мая 2025 года должно быть обведено красным в календаре, ведь именно тогда состоится релиз Doom: The Dark Ages, которая уже смогла завоевать любовь критиков, информирует 24 Канал.

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Качественный шутер, но без откровений

В общем, критикам пришелся по вкусу приквел легендарной серии, а на момент написания материала его средняя оценка на портале Metacritic такова:

85/100 на ПК (52 обзора);

(52 обзора); 86/100 на Xbox Series X (24 обзора);

(24 обзора); 84/100 на PS5 (50 обзоров).

Ни для кого не станет сюрпризом, что хвалят проект id Software прежде всего за увлекательную боевую систему и интересные элементы исследования.

Doom: The Dark Ages – это напоминание о том, что иногда лучшие игры просто стремятся быть веселыми,

– говорится в рецензии от портала ScreenRant.

Кроме того, много позитива игра получила за продвинутые инструменты доступности и мощный хэви-метал саундтрек.

Релизный трейлер игры – смотрите видео

Те же критики, которые довольно низко оценили игру жалуются на "нелепые" попытки игры в серьезный сюжет и заигрывание с открытым миром.

Что довольно странно, учитывая то, что по большому счету именно на это и делали ставку разработчики, накануне релиза удивив геймеров сюжетным трейлером.

Некоторые же просто заявили, что им не нравится новый арт-стиль проекта, ведь это "не тот Doom, который был в детстве".

В общем и целом, Doom: The Dark Ages стала достойным продолжением серии, которое сохранило ту же сумасшедшую атмосферу кровавого неистовства и беспрекословно понравится поклонникам культовой франшизы.