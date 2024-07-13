Ентузіаст запустив культовий DOOM на секс-іграшці

Одному богові відомо для чого, але ентузіастові з YouTube вдалося запустити культовий шутер DOOM на інтерактивній іграшці для дорослих.

На чому лишень не запускали DOOM: від трактора до кишкових паличок, але користувач YouTube Aaron Christophel все ще знайшов чим усіх здивувати.

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Геймінг для дорослих

Технологічний ютубер Аарон Крістофель винайшов доволі дивний спосіб гри в Doom. Молодик зумів запустити оригінальну гру секс-іграшці фірми Tifforun, заявленій як "автоматичний телескопічний мастурбатор".

За словами ентузіаста, модель була обрана через те, що вона одна з небагатьох пропонує користувачеві вбудований екран.

За допомоги своїх навичок, Аарон розібрав "цяцьку" та вставив у неї додаткове обладнання, щоб пристрій отримав бажані потужності для запуску гри.

Чудернацький експеримент – дивитися відео

Задум спрацював блискуче, а для того аби зіграти в Doom, охочому геймеру просто потрібно використовувати наявні на корпусі кнопки.

Однак, родзинка цього геймерського девайса криється дещо в іншому. Кожен раз коли гравець вб'є противника – пристрій робить фрикцію, але лишень одну.

Себто, секс-іграшку все ж можна використати за призначенням, але для цього доведеться добряче попотіти, безперестанно вбиваючи опонентів, що в принципі цілком можливо у Doom.