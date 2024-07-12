Skyrim у 4K та з трасуванням променів

Ютубер поділився новим відео, що демонструє, як п'ята частина серії від Bethesda може виглядати у 2024 році з широким вибором модів. Він стверджує, що встановив понад 3100 модифікацій, включаючи Complete RT шейдер від NiceGuy і вдосконалений шейдер трасування променів екранного простору, який дозволяє користувачам додавати глобальне освітлення з такими ефектами, як розсіяне освітлення і дзеркальне відображення, оклюзія навколишнього середовища та глянцеві відображення.

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Зважаючи на те, що Bethesda наполегливо працює над шостою частиною серії, навряд чи ми побачимо повноцінний ремейк чи ремастер The Elder Scrolls V: Skyrim, який би використовував переваги сучасних технологій, тож подивіться, як виглядає гра завдяки наполегливій праці фанатів.

The Elder Scrolls V: Skyrim з модифікаціями графіки: відео

Для того, щоб запустити цього монстра, автор використав відеокарту NVIDIA GeForce RTX 4090. А вам знадобиться швидкісний інтернет, щоб запустити відео на YouTube у найвищій з доступних якостей – 4320p60.

Варто зазначити, що у 2016 році гра отримувала один ремастер у рамках спеціального видання, яке включає базову гру, всі доповнення, відреставровані ілюстрації та ефекти, динамічну глибину різкості, екранно-просторові відображення і багато чого іншого. Інша версія гри, ювілейне видання, була випущена в 2021 році, щоб відсвяткувати 10-річчя гри з новим контентом і деякими змінами в геймплеї. Але з цими модами Skyrim виглядає ще краще – так, ніби його могли випустити й сьогодні, у 2024 році.