Skyrim в 4K и с трассировкой лучей

Ютубер поделился сегодня новым видео, демонстрирующим, как пятая часть серии от Bethesda может выглядеть в 2024 году с широким выбором модов. Он утверждает, что установил более 3100 модификаций, включая Complete RT шейдер от NiceGuy и усовершенствованный шейдер трассировки лучей экранного пространства, который позволяет пользователям добавлять глобальное освещение с такими эффектами, как рассеянное освещение и зеркальное отражение, окклюзия окружающей среды и глянцевые отражения.

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Несмотря на то, что Bethesda упорно работает над шестой частью серии, вряд ли мы увидим полноценный ремейк или ремастер The Elder Scrolls V: Skyrim, который бы использовал преимущества современных технологий, поэтому посмотрите, как выглядит игра благодаря упорному труду фанатов.

The Elder Scrolls V: Skyrim с модификациями графики: видео

Для того чтобы запустить этого монстра, автор использовал видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4090. А вам понадобится скоростной интернет, чтобы запустить видео на YouTube в самом высоком из доступных качеств – 4320p60.

Стоит отметить, что в 2016 году игра получала один ремастер в рамках специального издания, которое включает базовую игру, все дополнения, отреставрированные иллюстрации и эффекты, динамическую глубину резкости, экранно-пространственные отображения и многое другое. Другая версия игры, юбилейное издание, была выпущена в 2021 году, чтобы отпраздновать 10-летие игры с новым контентом и некоторыми изменениями в геймплее. Но с этими модами Skyrim выглядит еще лучше – так, будто его могли выпустить и сегодня, в 2024 году.