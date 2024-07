Що відомо про книгу

Книга називається Grace Given: The Mythology of Elden Ring. Це нове творіння Джеффа Траскотта, більше відомого шанувальникам гри як "SmoughTown". Це та сама людина, яка раніше створила 35-годинний відеосеріал з поясненнями всього світу ігри.

Дивіться також Зробіть це, якщо складність Elden Ring: Shadow of the Erdtree видається вам занадто високою

У книзі SmoughTown пропонує "всебічне глибоке занурення в міфологію, що лежить в основі останнього шедевру Міядзакі". Навіть попри те, що вона не схвалена розробником FromSoftware або видавцем Bandai Namco, це дуже цікавий продукт, якщо врахувати, як багато Траскотт знає про ігровий світ Elden Ring. Однак неясно, як він збирається її продавати й заробляти, якщо це буде явним порушенням інтелектуальної власності.

Якщо не брати до уваги знання, що містяться в книзі, вона й без того виглядає чудово — ззовні можна подумати, що це старовинний фоліант. Він сповнений ілюстрацій від художників Shimhaq, MenasLG, Кріса Льюїса Лі та Еліота Веллса, і навіть має справжню позолоту по краях сторінок – кількість цієї позолоти збільшується залежно від того, скільки ви готові витратити.

Передзамовлення найдешевшої версії книги обійдеться вам у 279 доларів.

За трохи вишуканіше "лімітоване видання" доведеться розлучитися з 773 доларами.

За версію, що перевершує всі інші, доведеться викласти цілих 1 104 долари.

Для порівняння, ціна однієї консолі PlayStation 5 у США становить 450 доларів. Це означає, що найдорожче видання книги коштує у понад два рази більше. Ви зможете купити дві PS5 за 900 доларів, і ще набрати ігор на 200 доларів, зокрема й саму Elden Ring, яка у США коштує близько 40 доларів.

Але що ви отримаєте за такий значний стрибок у ціні?

Для початку, дві дорожчі версії мають позолоту на всіх трьох зрізах сторінок, а не лише на одному.

Також дорожчі версії матимуть дерев'яну обкладинку, а не оксамитову, обтягнуту флокованою тканиною.

Крім того, сама книга "переплетена в натуральну шкіру, Ivory Flanders Grain", а не в штучну білу шкіру, як у дешевшій версії.

Ті, хто придбає одне з дорожчих видань, також отримають підписаний і пронумерований колекційний мистецький принт від Shimhaq.

Уякості останнього бонусу для найдорожчого видання ваше ім'я буде надруковано на звороті всіх наступних видань.

Незалежно від того, що ви оберете, ви отримаєте однакову кількість сторінок і однаковий зміст.

Всі три видання доступні для передзамовлення вже зараз і будуть продаватися до 10 серпня.

Якщо ви зробите передзамовлення на будь-яку з трьох версій до цього часу, то отримаєте безкоштовну доставку, а також електронну та аудіокнигу, коли вони з'являться у продажу.