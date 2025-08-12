Що відомо про режим Deep of Night?

Спільнота Elden Ring Nightreign, попри свою активність, почала втомлюватися від одноманітності ігрового процесу. Однакові цикли з трьох босів та повторювані суверени з часом набридли гравцям, що призвело до поступового зниження інтересу до гри з моменту її запуску. Хоча FromSoftware підтримує проєкт, анонсувавши нового боса на ім'я Каліго, який з'явиться у грі 7 серпня 2025 року, спільнота очікує на щось більш масштабне. І, схоже, їхні очікування можуть виправдатися, пише 24 Канал з посиланням на IGN.

Ентузіасти, які досліджували файли гри, натрапили на згадки про абсолютно новий режим під назвою Deep of Night ("Глибина ночі"). Судячи зі знайденої інформації, це буде своєрідний "нескінченний" режим, орієнтований на підбір гравців за рівнем майстерності.

Головна відмінність від звичайного Nightreign полягає в тому, що гравці не зможуть обирати боса для битви – система робитиме це випадково. З кожною перемогою зростатиме рейтинг гравця під назвою "Глибина" (Depth), що, своєю чергою, підвищуватиме складність випробувань. Система намагатиметься підбирати гравців із приблизно однаковим рейтингом "Глибини".

Згідно з даними датамайнерів, режим матиме п'ять рівнів "Глибини", кожен з яких міститиме 999 балів рейтингу. Перемоги над босами підвищуватимуть цей показник, а поразки – знижуватимуть. Однак у системі є цікава особливість: досягнувши другого рівня "Глибини", гравець уже не зможе повернутися на перший. Наразі невідомо, чи стосується це правило всіх рівнів, чи це просто спосіб відокремити досвідчених гравців від новачків.

Окрім цього, Deep of Night запропонує й інші значні зміни:

У грі з'являться "магматичні" боси – вороги, вкриті магмою, що, ймовірно, зробить їх значно сильнішими та небезпечнішими.

Також гравці отримають доступ до нової зброї з потужними ефектами та поліпшеними бафами, але й з певними недоліками для балансу.

Крім того, буде додано три нові слоти для реліквій на додаток до трьох існуючих, але ці додаткові слоти працюватимуть лише в режимі Deep of Night.

Знайдені дані свідчать і про нові реліквії, які також матимуть сильніші бафи, що врівноважуватимуться негативними ефектами.

Цей потенційний режим може вдихнути нове життя в Nightreign. Нагадаємо, що на старті гра отримала змішані відгуки, зокрема 7/10 від видання IGN, яке відзначило чудовий кооператив на трьох, але розкритикувало поганий баланс для сольного проходження. Попри все, станом на липень було продано п'ять мільйонів копій гри, що свідчить про її комерційний успіх.