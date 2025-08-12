Что известно о режиме Deep of Night?

Сообщество Elden Ring Nightreign, несмотря на свою активность, начало уставать от однообразия игрового процесса. Одинаковые циклы из трех боссов и повторяющиеся суверены со временем надоели игрокам, что привело к постепенному снижению интереса к игре с момента ее запуска. Хотя FromSoftware поддерживает проект, анонсировав нового босса по имени Калиго, который появится в игре 7 августа 2025 года, сообщество ожидает чего-то более масштабного. И, похоже, их ожидания могут оправдаться, пишет 24 Канал со ссылкой на IGN.

Энтузиасты, которые исследовали файлы игры, наткнулись на упоминания о совершенно новом режиме под названием Deep of Night ("Глубина ночи"). Судя по найденной информации, это будет своеобразный "бесконечный" режим, ориентированный на подбор игроков по уровню мастерства.

Главное отличие от обычного Nightreign заключается в том, что игроки не смогут выбирать босса для битвы – система будет делать это случайно. С каждой победой будет расти рейтинг игрока под названием "Глубина" (Depth), что, свою очередь, будет повышать сложность испытаний. Система будет стараться подбирать игроков с примерно одинаковым рейтингом "Глубины".

Согласно данным датамайнеров, режим будет иметь пять уровней "Глубины", каждый из которых будет содержать 999 баллов рейтинга. Победы над боссами будут повышать этот показатель, а поражения – будут снижать. Однако в системе есть интересная особенность: достигнув второго уровня "Глубины", игрок уже не сможет вернуться на первый. Пока неизвестно, касается ли это правило всех уровней, или это просто способ отделить опытных игроков от новичков.

Кроме этого, Deep of Night предложит и другие значительные изменения:

В игре появятся "магматические" боссы – враги, покрытые магмой, что, вероятно, сделает их значительно сильнее и опаснее.

Также игроки получат доступ к новому оружию с мощными эффектами и улучшенными бафами, но и с определенными недостатками для баланса.

Кроме того, будет добавлено три новых слота для реликвий в дополнение к трем существующим, но эти дополнительные слоты будут работать только в режиме Deep of Night.

Найденные данные свидетельствуют и о новых реликвиях, которые также будут иметь более сильные бафы, что будут уравновешиваться негативными эффектами.

Этот потенциальный режим может вдохнуть новую жизнь в Nightreign. Напомним, что на старте игра получила смешанные отзывы, в частности 7/10 от издания IGN, которое отметило замечательный кооператив на троих, но раскритиковало плохой баланс для сольного прохождения. Несмотря на все, по состоянию на июль было продано пять миллионов копий игры, что свидетельствует о ее коммерческом успехе.