Энтузиаст запустил культовый DOOM на секс-игрушке

Одному богу известно для чего, но энтузиасту из YouTube удалось запустить культовый шутер DOOM на интерактивной игрушке для взрослых.

На чем только не запускали DOOM: от трактора до кишечных палочек, но пользователь YouTube Aaron Christophel все еще нашел чем всех удивить.

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Гейминг для взрослых

Технологический ютубер Аарон Кристофель изобрел довольно странный способ игры в Doom. Парень сумел запустить оригинальную игру в секс-игрушке фирмы Tifforun, заявленной как "автоматический телескопический мастурбатор".

По словам энтузиаста, модель была выбрана из-за того, что она одна из немногих предлагает пользователю встроенный экран.

С помощью своих навыков, Аарон разобрал "цацку" и вставил в нее дополнительное оборудование, чтобы устройство получило желаемые мощности для запуска игры.

Причудливый эксперимент – смотреть видео

Замысел сработал блестяще, а, для того чтобы сыграть в Doom, желающему геймеру просто нужно использовать имеющиеся на корпусе кнопки.

Однако, изюминка этого геймерского девайса кроется несколько в другом. Каждый раз когда игрок убьет противника – устройство делает фрикцию, но только одну.

То есть, секс-игрушку все же можно использовать по назначению, но для этого придется изрядно попотеть, беспрестанно убивая оппонентов, что в принципе вполне возможно в Doom.