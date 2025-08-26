Спільнота ентузіастів, які запускають культову гру Doom на дивних пристроях, поповнилася новим досягненням. Цього разу класичний шутер 1993 року запрацював на зарядній станції Anker Prime. Відтворення виявилось напрочуд успішним, а сама гра – цілком придатною для проходження, хоч і з певними особливостями в керуванні.

Як зарядна станція впоралася з відеогрою?

Культовий жарт про те, що Doom можна запустити на будь-якому пристрої, що має екран та процесор, отримав чергове підтвердження. Модер та ентузіаст Аарон Крістофель зміг портувати легендарну гру на настільний зарядний пристрій Anker Prime. За його словами, результат перевершив усі очікування, а ігровий процес виявився на диво плавним, пише 24 Канал.

Дивіться також Assassin's Creed Mirage отримає безплатне сюжетне доповнення

Об'єктом для експерименту стала не проста зарядка, а топова модель Anker Prime вартістю близько 200 доларів. Цей пристрій призначений для одночасного живлення кількох ґаджетів і має непогані характеристики, як-от потужність 250 ватів чи шість USB-портів.

Однак для запуску гри вирішальними стали зовсім інші параметри:

Модель оснащена невеликим кольоровим дисплеєм з діагоналлю 2,26 дюйма та роздільною здатністю 480х200 пікселів.

"Серцем" пристрою є система на кристалі Synwit SWM34S з ядром Arm Cortex-M33, що працює на частоті 150 МГц, а також 8 мегабайтів оперативної та 16 мегабайтів постійної пам'яті.

Цих характеристик виявилося більш ніж достатньо для гри, випущеної в 1993 році. Для порівняння, тогочасні персональні комп'ютери зазвичай мали одноядерні процесори з частотою 25-33 МГц. Аби досягти кращої продуктивності, Крістофель дещо знизив роздільну здатність у самій грі.

Найцікавіше, що для реалізації не знадобилося жодних апаратних модифікацій. Ентузіаст використав штатний роз'єм для налагодження, щоб завантажити програмний код гри. Саме тому на фотографіях проєкту можна помітити кілька додаткових дротів, під'єднаних до задньої панелі зарядки.

Doom запустили на Anker Prime: дивіться відео

Ігровий процес виявився цілком життєздатним. Керування персонажем відбувається за допомогою єдиної поворотної кнопки, розташованої праворуч від екрана:

Обертання відповідає за рух уперед і назад.

Комбінація обертання з натисканням дозволяє рухатися вліво та вправо.

Просте натискання кнопки використовується для стрільби та взаємодії з ігровим світом, наприклад, для відкриття дверей.

Єдиний недолік – повна відсутність звуку. Єдиним аудіосупроводом під час гри є клацання самої кнопки керування.

Цей випадок поповнив довгий список незвичайних пристроїв, на яких вдалося запустити Doom. Раніше гру запускали на тестах на вагітність, секс-іграшках, будильнику Nintendo Alarmo, калькуляторах, лампочці з IKEA, ялинковій іграшці, бортових комп'ютерах тракторів John Deere, за допомогою картоплі, блокнота Windows та навіть кишкових бактерій. Проєкт Аарона Крістофеля вкотре доводить, що винахідливість ігрової спільноти не має меж.