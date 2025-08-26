Сообщество энтузиастов, которые запускают культовую игру Doom на странных устройствах, пополнилось новым достижением. На этот раз классический шутер 1993 года заработал на зарядной станции Anker Prime. Воспроизведение оказалось на удивление успешным, а сама игра вполне пригодной для прохождения, хоть и с определенными особенностями в управлении.

Как зарядная станция справилась с видеоигрой?

Культовая шутка о том, что Doom можно запустить на любом устройстве, имеющем экран и процессор, получила очередное подтверждение. Модер и энтузиаст Аарон Кристофель смог портировать легендарную игру на настольное зарядное устройство Anker Prime. По его словам, результат превзошел все ожидания, а игровой процесс оказался удивительно плавным, пишет 24 Канал.

Объектом для эксперимента стала не простая зарядка, а топовая модель Anker Prime стоимостью около 200 долларов. Это устройство предназначено для одновременного питания нескольких гаджетов и имеет неплохие характеристики, например мощность 250 ватт или шесть USB-портов.

Однако для запуска игры решающими стали совсем другие параметры:

Модель оснащена небольшим цветным дисплеем с диагональю 2,26 дюйма и разрешением 480х200 пикселей.

"Сердцем" устройства является система на кристалле Synwit SWM34S с ядром Arm Cortex-M33, работающим на частоте 150 МГц, а также 8 мегабайт оперативной и 16 мегабайт постоянной памяти.

Этих характеристик оказалось более чем достаточно для игры, выпущенной в 1993 году. Для сравнения, тогдашние персональные компьютеры обычно имели одноядерные процессоры с частотой 25-33 МГц. Чтобы достичь лучшей производительности, Кристофель несколько снизил разрешение в самой игре.

Самое интересное, что для реализации не понадобилось никаких аппаратных модификаций. Энтузиаст использовал штатный разъем для отладки, чтобы загрузить программный код игры. Именно поэтому на фотографиях проекта можно заметить несколько дополнительных проводов, подключенных к задней панели зарядки.

Doom запустили на Anker Prime: смотрите видео

Игровой процесс оказался вполне жизнеспособным. Управление персонажем происходит с помощью единственной поворотной кнопки, расположенной справа от экрана:

Вращение отвечает за движение вперед и назад.

Комбинация вращения с нажатием позволяет двигаться влево и вправо.

Простое нажатие кнопки используется для стрельбы и взаимодействия с игровым миром, например, для открытия дверей.

Единственный недостаток – полное отсутствие звука. Единственным аудиосопровождением во время игры является щелчок самой кнопки управления.

Этот случай пополнил длинный список необычных устройств, на которых удалось запустить Doom. Ранее игру запускали на тестах на беременность, секс-игрушках, будильнике Nintendo Alarmo, калькуляторах, лампочке из IKEA, елочной игрушке, бортовых компьютерах тракторов John Deere, с помощью картофеля, блокнота Windows и даже кишечных бактерий. Проект Аарона Кристофеля в очередной раз доказывает, что изобретательность игрового сообщества не имеет границ.