Минулого тижня відома стрімерка з нікнеймом Alliestrasza потрапила в неприємну ситуацію. Річ у тім, що прямо під час трансляції в її дім вломилися поліцейські, які отримали повідомлення про те, що в цьому будинку жінка застрелила чоловіка та заховалася у ванній кімнаті.

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Нестандартна ситуація

Напевно, більшість історій про стрімерів з Twitch та поліцейських схожі на вищезгадану, а тому їх сміливо можна об'єднати в одну категорію – жертви сватингу. Щоправда, іноді все ж таки бувають й винятки, а яскравим підтвердженням цього може слугувати курйозна ситуація, в яку потрапив відомий канадський стрімер з нікнеймом Vuzby.

На своїх трансляціях він полюбляє грати в популярну відеогру Apex Legends. А під час однієї з останніх стрімер дуже голосно кликав на допомогу своїх товаришів, щоправда, відізвалися не вони. Річ у тім, що поряд з його будинком проходили патрульні поліцейські, які й почули ці крики.

Що зробили патрульні

Спершу вони постукали у вікно, але стрімер був у навушниках, а тому їх не почув. Щоправда, в будинку була його дівчина, яка відчинила двері поліцейським та пояснила все. Варто відзначити, що поспілкуватися вони вирішили й з Vuzby, який був шокований, коли побачив представників правоохоронних органів позаду себе.

Поліцейські просто захотіли переконатися, що жодних проблем немає. А загалом вони з гумором поставилися до такої курйозної ситуації. Патрульні привіталися з чатом, а також побажали хороших переглядів стрімеру. Цікаво, що один з них навіть пообіцяв, що підпишеться на Vuzby.

Момент з поліцейськими: відео