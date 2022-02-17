На прошлой неделе известная стримерша с никнеймом Alliestrasza попала в неприятную ситуацию. Дело в том, что прямо во время трансляции в ее дом вломились полицейские, которые получили сообщение о том, что в этом доме женщина застрелила мужчину и укрылась в ванной комнате.

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Нестандартная ситуация

Наверное, большинство историй о стримерах из Twitch и полицейских похожи на вышеупомянутую, поэтому их смело можно объединить в одну категорию – жертвы сватинга. Правда, иногда все же бывают и исключения, а ярким подтверждением этого может служить курьезная ситуация, в которую попал известный канадский стример с никнеймом Vuzby.

На своих трансляциях он любит играть в популярную видеоигру Apex Legends. А во время одной из последних стример очень громко звал на помощь своих товарищей, правда, отозвались не они. Дело в том, что рядом с его домом проходили патрульные полицейские, которые услышали эти крики.

Что сделали патрульные

Сначала они постучались в окно, но стример был в наушниках, поэтому их не услышал. Правда, в доме была его девушка, которая открыла дверь полицейским и объяснила все. Стоит отметить, что пообщаться они решили и с Vuzby, который был шокирован, когда увидел представителей правоохранительных органов позади себя.

Полицейские просто захотели убедиться в том, что никаких проблем нет. А в целом они с юмором отнеслись к такой курьезной ситуации. Патрульные поздоровались с чатом, а также пожелали хороших просмотров стримеру. Интересно, что один из них даже пообещал, что подпишется на Vuzby.

Момент с полицейскими: видео