У грудні 2021 року британський видавець відеоігор Slitherine анонсував свою нову відеогру за мотивами франшизи "Термінатор". Називалася вона Terminator: Dark Fate – Defiance, а її розробку ця компанія довірила російській студії Cats Who Play.

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Російська студія Cats Who Play залишилася без Terminator: Dark Fate – Defiance

Реліз цього проєкту мав відбутися в другій половині 2022 року, щоправда, здається, тепер це станеться набагато пізніше. А все тому, що британська компанія Slitherine забрала в росіян право на розробку цієї стратегії. Спершу користувачі мережі помітили, що на сторінці відеогри у Steam зникла будь-яка інформація про студію Cats Who Play.

А трохи згодом свій офіційний коментар нарешті вирішили дати й вже ексрозробники гри Terminator: Dark Fate – Defiance. У популярній на Росії соцмережі "VK" вони написали, що більше не працюють над стратегією, а всі напрацювання передали видавцю відеогри – британській компанії Slitherine. Згідно з їхніми даними, останні знайдуть нового розробника або завершать їхню роботу самі.

У своєму офіційному повідомленні представники студії так й не пояснили, чому ж більше не будуть працювати над відеогрою. Щоправда, напевно, неважко здогадатися, чому так сталося. Важко уявити ситуацію, в якій студія самостійно та добровільно віддає комусь іншому свій проєкт, в який вклала кілька місяців роботи. А разом з ним й можливість створити гру за мотивами такої популярної франшизи.

Наостанок відзначимо, що видавці з британської компанії Slitherine поки ніяк не коментували ситуацію зі стратегією Terminator: Dark Fate – Defiance.

Геймплейний трейлер відеогри Terminator: Dark Fate – Defiance: відео