Тиждень тому команда крамниці Humble Bundle створила благодійний набір на підтримку України. Її представники пообіцяли, що всі вторговані кошти будуть перераховані у благодійні фонди, які допомагають українцям, що постраждали від дій російських орків.
Детальніше про набір Шалений успіх: набір Humble Bundle на підтримку України вже зібрав понад 7 мільйонів доларів
Успішна ініціатива Humble Bundle
Свій благодійний набір представники крамниці продавали протягом одного тижня, а закінчили це робити вчора ввечері. Отож, тепер можна підбити певні підсумки та розібратися в тому, наскільки ініціатива Humble Bundle була успішною. Розпочнемо з найголовнішого, тобто з суми, яку змогли зібрати користувачі крамниці.
За тиждень вони "пожертвували" суму у 20,7 мільйона, а це дійсно вражає. Згідно з офіційною статистикою, цей благодійний набір придбало 473 тисячі користувачів, а це означає, що в середньому вони купували такий комплект за майже 44 долари. Хоча мінімальна ціна на нього становила лише 40 доларів.
Набір Humble Bundle на підтримку України / Фото з твітера Humble Bundle
Інша підтримка від представників ігрової індустрії
- Підтримати Україну вирішили й розробники відеогри Microsoft Flight Simulator. На своєму офіційному сайті вони розмістили лист, в якому написали, що їхні думки та молитви зараз з українцями. Також розробники додали, що запускають акцію, яка триватиме з 24 по 31 березня. У її межах вони планують жертвувати в благодійний фонд по 5 доларів з кожного проданого предмету на внутрішньоігровому ринку.
- Компанія Epic Games вказала, що гравці в Fortnite вже зібрали 70 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу українцям. Додамо, що це інформація станом на вчорашній вечір, а сама їхня благодійна акція завершиться лише 3 квітня.