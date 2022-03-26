Тиждень тому команда крамниці Humble Bundle створила благодійний набір на підтримку України. Її представники пообіцяли, що всі вторговані кошти будуть перераховані у благодійні фонди, які допомагають українцям, що постраждали від дій російських орків.

Детальніше про набір Шалений успіх: набір Humble Bundle на підтримку України вже зібрав понад 7 мільйонів доларів

Успішна ініціатива Humble Bundle

Свій благодійний набір представники крамниці продавали протягом одного тижня, а закінчили це робити вчора ввечері. Отож, тепер можна підбити певні підсумки та розібратися в тому, наскільки ініціатива Humble Bundle була успішною. Розпочнемо з найголовнішого, тобто з суми, яку змогли зібрати користувачі крамниці.

За тиждень вони "пожертвували" суму у 20,7 мільйона, а це дійсно вражає. Згідно з офіційною статистикою, цей благодійний набір придбало 473 тисячі користувачів, а це означає, що в середньому вони купували такий комплект за майже 44 долари. Хоча мінімальна ціна на нього становила лише 40 доларів.

Набір Humble Bundle на підтримку України / Фото з твітера Humble Bundle

Інша підтримка від представників ігрової індустрії