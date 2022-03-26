Неделю назад команда магазина Humble Bundle создала благотворительный набор в поддержку Украины. Ее представители пообещали, что все вырученные средства будут перечислены в благотворительные фонды, которые помогают украинцам, пострадавшим от действий российских орков.
Подробнее о наборе Безумный успех: набор Humble Bundle в поддержку Украины уже собрал более 7 миллионов долларов
Успешная инициатива Humble Bundle
Свой благотворительный набор представители магазина продавали в течение одной недели, а закончили это делать вчера вечером. Итак, теперь можно подвести определенные итоги и разобраться в том, насколько инициатива Humble Bundle была успешной. Начнем с самого главного, то есть с суммы, которую смогли собрать пользователи магазина.
За неделю они "пожертвовали" сумму в 20,7 миллионов, а это действительно впечатляет. Согласно официальной статистике, этот благотворительный набор приобрело 473 тысячи пользователей, а это значит, что в среднем они покупали такой комплект почти за 44 доллара. Хотя минимальная цена на него составляла всего 40 долларов.
Набор Humble Bundle в поддержку Украины / Фото с твиттера Humble Bundle
Другая поддержка от представителей игровой индустрии
- Поддержать Украину решили и разработчики видеоигры Microsoft Flight Simulator. На своем официальном сайте они разместили письмо, в котором написали, что их мысли и молитвы сейчас с украинцами. Также разработчики добавили, что запускают акцию, которая продлится с 24 по 31 марта. В ее рамках они планируют жертвовать в благотворительный фонд по 5 долларов за каждый проданный предмет на внутриигровом рынке.
- Компания Epic Games указала, что игроки в Fortnite уже собрали 70 миллионов долларов на гуманитарную помощь украинцам. Добавим, что это информация по состоянию на вчерашний вечер, а сама их благотворительная акция завершится только 3 апреля.