Вчера мы рассказывали вам об очень хорошей инициативе, которой отличились разработчики инди-игр с платформы itch.io. Они объединились и создали специальный благотворительный набор под названием "Bundle for Ukraine". Через неделю они собрали более 6 миллионов долларов, которые теперь перечислят в фонды, помогающие украинцам.

Подробнее Мощная поддержка: разработчики инди-игр собрали более 6 миллионов долларов для жертв войны

Набор Humble Bundle в поддержку Украины

Похожей инициативой отметились и владельцы популярного онлайн-магазина Humble Bundle. Они решили собрать свой благотворительный набор под названием "Stand With Ukraine", а помочь в этом им захотели разработчики всевозможных популярных видеоигр. В частности, в его состав вошли следующие проекты: Back 4 Blood, Satisfactory, Metro Exodus, Max Payne 3, Quantum Break, Spyro Reignited Trilogy, The Long Dark, Amnesia, Book of Demons, Endless Space 2 и многие другие.

Всего в состав набора "Stand With Ukraine" вошли 123 разнообразных товара. Отметим, что речь идет не только о видеоиграх, но и о цифровых книгах, графических романах, учебниках, документальных фильмах и программном обеспечении для создания видеоигр.

Реальная стоимость всех товаров, вошедших в состав набора, составляет примерно 2,5 тысячи долларов. Правда, купить его можно и дешевле. Минимальная цена за набор "Stand With Ukraine" составляет 40 долларов, но он благотворительный, поэтому каждый сам выбирает ту сумму, которую хочет за него заплатить. Авторы набора отметили, что все вырученные средства пойдут в фонды, помогающие пострадавшим украинцам.

Пока геймеры уже собрали более 7 миллионов долларов, хотя продажи стартовали только вчера. Завершатся они 25 марта, а потому уже после этого подробнее расскажем об общей собранной сумме, наибольших пожертвованиях, количестве участников и другой интересной статистике.