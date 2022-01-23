Дослідження назвало найкращі відеоігри для розслаблення та медитації

Видання FandomSpot назвало десятку відеоігор, які найкраще підходять для розслаблення. Для цього вони провели повноцінне дослідження, в якому взяло участь сто геймерів.

Рік тому ми розповідали про досить цікаве дослідження на тему відеоігор. Тоді представники одного відомого ресурсу та спортивні медики вирішили з'ясувати, які саме ігри можна називати найстресовішими.

Детальніше Дослідження назвало найстресовіші відеоігри: результати вас здивують

За схоже масштабне дослідження взялися й представники порталу FandomSpot, які захотіли визначити найкращі відеоігри для розслаблення та медитації. Спершу журналісти звернулися до своїх читачів з проханням назвати подібні ігри. У такий спосіб вони змогли звузити коло претендентів до кількох десятків.

Далі журналісти зібрали сто тестувальників (18 – 72 роки), яким дали зіграти у ці відеоігри. Варто додати, що всі вони грали з пульсометрами, а після завершення ігрових сесій заповнювали спеціальні анкети. Там вони мали вказати, як змінився їхній настрій та які фактори могли на це вплинути.

За результатами дослідження представники видання FandomSpot назвали десять ігор, які найкраще підходять для розслаблення, медитації та відпочинку. Додамо, що також вони згадали про фактори, які сприяють цьому.

Найкращі відеоігри для розслаблення та медитації:

The Elder Scrolls V: Skyrim – медитативна бойова система, пейзажі та можливість здобувати маленькі перемоги.

– медитативна бойова система, пейзажі та можливість здобувати маленькі перемоги. Katamari Damacy – повторюваний ігровий процес, естетика та прості механіки.

– повторюваний ігровий процес, естетика та прості механіки. Tetris – маленькі перемоги, повторюваний геймплей та яскраві кольори.

– маленькі перемоги, повторюваний геймплей та яскраві кольори. The Witcher 3: Wild Hunt – прекрасний відкритий світ та маленькі перемоги.

– прекрасний відкритий світ та маленькі перемоги. Minecraft (без монстрів) – пошук ресурсів та можливість проявити творчі здібності.

(без монстрів) – пошук ресурсів та можливість проявити творчі здібності. No Man's Sky – відсутність складних завдань та безмежні можливості для дослідження.

– відсутність складних завдань та безмежні можливості для дослідження. Euro Truck Simulator – пейзажі, прості механіки та величезний відкритий світ.

– пейзажі, прості механіки та величезний відкритий світ. House Flipper – відсутність обмежень у часі та можливість проявити творчі здібності.

– відсутність обмежень у часі та можливість проявити творчі здібності. Firewatch – нескладні головоломки та красивий відкритий світ.

– нескладні головоломки та красивий відкритий світ. Flower – відсутність тиску (вороги чи цілі) та візуальна естетика.

Це може вас зацікавити – CD Projekt RED, Корпорації світу: відео