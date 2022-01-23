Год назад мы рассказывали о достаточно интересном исследовании на тему видеоигр. Тогда представители одного известного ресурса и спортивные медики решили выяснить, какие именно игры можно называть самыми стрессовыми.

Подробнее Исследование назвало самые стрессовые видеоигры: результаты вас удивят

За схожее масштабное исследование взялись и представители портала FandomSpot, захотевшие определить лучшие видеоигры для расслабления и медитации. Сначала журналисты обратились к своим читателям с просьбой назвать подобные игры. Таким образом они смогли сузить круг претендентов к нескольким десяткам.

Дальше журналисты собрали сто тестировщиков (18 – 72 года), которым дали сыграть в эти видеоигры. Стоит добавить, что все они играли с пульсометрами, а по завершении игровых сессий заполняли специальные анкеты. Там они должны были указать, как изменилось их настроение и какие факторы могли на это повлиять.

По результатам исследования представители издания FandomSpot назвали десять игр, которые лучше всего подходят для расслабления, медитации и отдыха. Добавим, что также они упомянули о факторах, способствующих этому.

Лучшие видеоигры для расслабления и медитации:

The Elder Scrolls V: Skyrim – медитативная боевая система, пейзажи и возможность добывать маленькие победы.

– медитативная боевая система, пейзажи и возможность добывать маленькие победы. Katamari Damacy – повторяющийся игровой процесс, эстетика и простые механики.

– повторяющийся игровой процесс, эстетика и простые механики. Tetris – маленькие победы, повторяющийся геймплей и яркие цвета.

– маленькие победы, повторяющийся геймплей и яркие цвета. The Witcher 3: Wild Hunt – прекрасный открытый мир и маленькие победы.

– прекрасный открытый мир и маленькие победы. Minecraft (без монстров) – поиск ресурсов и возможность проявить творческие способности.

(без монстров) – поиск ресурсов и возможность проявить творческие способности. No Man's Sky – отсутствие сложных задач и безграничные возможности для исследования.

– отсутствие сложных задач и безграничные возможности для исследования. Euro Truck Simulator – пейзажи, простые механики и огромный открытый мир.

– пейзажи, простые механики и огромный открытый мир. House Flipper – отсутствие ограничений во времени и возможность проявить творческие способности.

– отсутствие ограничений во времени и возможность проявить творческие способности. Firewatch – несложные головоломки и красивый открытый мир.

– несложные головоломки и красивый открытый мир. Flower – отсутствие давления (враги или цели) и визуальная эстетика.

Это может вас заинтересовать – CD Projekt RED, Корпорации мира: видео