Год назад мы рассказывали о достаточно интересном исследовании на тему видеоигр. Тогда представители одного известного ресурса и спортивные медики решили выяснить, какие именно игры можно называть самыми стрессовыми.

Подробнее Исследование назвало самые стрессовые видеоигры: результаты вас удивят

За схожее масштабное исследование взялись и представители портала FandomSpot, захотевшие определить лучшие видеоигры для расслабления и медитации. Сначала журналисты обратились к своим читателям с просьбой назвать подобные игры. Таким образом они смогли сузить круг претендентов к нескольким десяткам.

Дальше журналисты собрали сто тестировщиков (18 – 72 года), которым дали сыграть в эти видеоигры. Стоит добавить, что все они играли с пульсометрами, а по завершении игровых сессий заполняли специальные анкеты. Там они должны были указать, как изменилось их настроение и какие факторы могли на это повлиять.

По результатам исследования представители издания FandomSpot назвали десять игр, которые лучше всего подходят для расслабления, медитации и отдыха. Добавим, что также они упомянули о факторах, способствующих этому.

Лучшие видеоигры для расслабления и медитации:

  • The Elder Scrolls V: Skyrim – медитативная боевая система, пейзажи и возможность добывать маленькие победы.
  • Katamari Damacy – повторяющийся игровой процесс, эстетика и простые механики.
  • Tetris – маленькие победы, повторяющийся геймплей и яркие цвета.
  • The Witcher 3: Wild Hunt – прекрасный открытый мир и маленькие победы.
  • Minecraft (без монстров) – поиск ресурсов и возможность проявить творческие способности.
  • No Man's Sky – отсутствие сложных задач и безграничные возможности для исследования.
  • Euro Truck Simulator – пейзажи, простые механики и огромный открытый мир.
  • House Flipper – отсутствие ограничений во времени и возможность проявить творческие способности.
  • Firewatch – несложные головоломки и красивый открытый мир.
  • Flower – отсутствие давления (враги или цели) и визуальная эстетика.

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