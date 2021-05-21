Нещодавно було оприлюднено результати опитування 900 геймерок зі США, Німеччини та Китаю про їхні ігрові звички та уявлення про те, як жінок зображують у відеоіграх. Виявилось, що більшість жінок зіштовхуються з різноманітними видами дискримінації в онлайн-іграх. При цьому 59% з них узагалі віддають перевагу приховувати власну гендерну приналежність, щоб уникнути неприємностей.
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Більшість часу я граю в MMORPG за чоловічих персонажів, тому люди не розуміють, що я дівчина. Ми намагаємось приховати хто ми є, щоб чоловіки не фліртували з нами, не надсилали нам речі, не надсилали нам повідомлень, яких ми насправді не хочемо, або навіть непристойних фотографій, – розповіла одна з опитаних.
Найпопулярнішими ігровими жанрами серед жінок, за даними опитування, стали різноманітні змагальні онлайн-ігри (88%), екшени з елементами виживання (75%) та шутери (66%).
Найбільше негативу на свою адресу отримали якраз онлайн-проєкти, адже 77% опитаних геймерок заявили, що під час гри ставали жертвами дискримінації за гендерною ознакою. Найчастіше опитувані зіштовхувались з наступними видами харасменту:
- 70% отримували критику їх навичок та здібностей на підставі гендерної приналежності.
- У 65% випадків інші користувачі відмовлялися визнавати жінок геймерами або й узагалі грати з ними.
- В 50% випадків геймерок намагалися оточити непотрібною їм опікою.
- 44% опитаних зізналися, що під час гри навіть отримували пропозиції вступити в стосунки різного характеру, у тому числі сексуального.
Хоча жінки повідомляли про погане ставлення від тіммейтів та опонентів, вони були в основному задоволені тим, як їх в іграх зображують розробники. 80% респонденток заявили, що задоволені зображенням жінок в AAA-іграх, а у випадку з інді-тайтлами показник вдоволених досяг 91%.
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71% опитаних геймерок виявили зацікавлення щодо ідеї вдосконалення реклами ігор та геймерських гаджетів, наприклад, показувати у відеороликах більше жінок, залучати їх до озвучки чи запрошувати на знімання відомих кіберспортсменок. 61% респонденток також заявили, що хочуть бачити більше жіночих команд від популярних кіберспортивних організацій у всіх дисциплінах.