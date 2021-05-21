Недавно были обнародованы результаты опроса 900 женщин-геймеров из США, Германии и Китая об их игровых привычках и представлении о том, как женщин изображают в видеоиграх. Оказалось, что большинство женщин сталкиваются с различными видами дискриминации в онлайн-играх. При этом 59% из них вообще предпочитают скрывать свою гендерную принадлежность, чтобы избежать неприятностей.

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Большую часть времени я играю в MMORPG за мужских персонажей, поэтому люди не понимают, что я девушка. Мы стараемся скрыть кто мы, чтобы мужчины не флиртовали с нами, не присылали нам вещи, не посылали нам сообщений, которых мы на самом деле не хотим, или даже непристойных фотографий, – рассказала одна из опрошенных.

Самыми популярными игровыми жанрами среди женщин, по данным опроса, стали различные соревновательные онлайн-игры (88%), экшены с элементами выживания (75%) и шутеры (66%).

Больше всего негатива в свой адрес получили как раз онлайн-проекты, ведь 77% опрошенных женщин заявили, что во время игры становились жертвами дискриминации по гендерному признаку. Чаще всего опрашиваемые сталкивались со следующими видами харассмента:

70% получали критику их навыков и способностей на основании гендерной принадлежности.

получали критику их навыков и способностей на основании гендерной принадлежности. В 65% случаев другие пользователи отказывались признавать женщин геймерами или вообще играть с ними.

случаев другие пользователи отказывались признавать женщин геймерами или вообще играть с ними. В 50% случаев женщин-геймеров пытались окружить ненужной им опекой.

случаев женщин-геймеров пытались окружить ненужной им опекой. 44% опрошенных признались, что во время игры даже получали предложения вступить в отношения различного характера, в том числе сексуального.

Хотя женщины сообщали о плохом отношении от тиммейтов и оппонентов, они были в основном довольны тем, как их в играх изображают разработчики. 80% респондентов заявили, что довольны изображением женщин в AAA-играх, а в случае с инди-тайтлами показатель удовлетворенных достиг 91%.

Лара Крофт – один из лучших женских персонажей в видеоиграх / изображение Steam

71% опрошенных женщин проявили заинтересованность относительно идеи совершенствования рекламы игр и геймерских гаджетов, например, показывать в видеороликах больше женщин, привлекать их к озвучке или приглашать на съемки известных женщин-киберспортсменов. 61% также заявили, что хотят видеть больше женских команд от популярных киберспортивных организаций во всех дисциплинах.