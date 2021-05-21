Дослідження виявило, що 59% жінок приховують власну стать у відеоіграх, щоб уникнути знущань

Компанії Reach3 Insights та Lenovo провели опитування серед жінок, які активно проводять дозвілля у відеоіграх. Результати не можна назвати втішними, адже виявилось, що більшість геймерок потерпають від різного роду харасменту в онлайн проєктах.

Нещодавно було оприлюднено результати опитування 900 геймерок зі США, Німеччини та Китаю про їхні ігрові звички та уявлення про те, як жінок зображують у відеоіграх. Виявилось, що більшість жінок зіштовхуються з різноманітними видами дискримінації в онлайн-іграх. При цьому 59% з них узагалі віддають перевагу приховувати власну гендерну приналежність, щоб уникнути неприємностей.

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Більшість часу я граю в MMORPG за чоловічих персонажів, тому люди не розуміють, що я дівчина. Ми намагаємось приховати хто ми є, щоб чоловіки не фліртували з нами, не надсилали нам речі, не надсилали нам повідомлень, яких ми насправді не хочемо, або навіть непристойних фотографій, – розповіла одна з опитаних.

Найпопулярнішими ігровими жанрами серед жінок, за даними опитування, стали різноманітні змагальні онлайн-ігри (88%), екшени з елементами виживання (75%) та шутери (66%).

Найбільше негативу на свою адресу отримали якраз онлайн-проєкти, адже 77% опитаних геймерок заявили, що під час гри ставали жертвами дискримінації за гендерною ознакою. Найчастіше опитувані зіштовхувались з наступними видами харасменту:

70% отримували критику їх навичок та здібностей на підставі гендерної приналежності.

отримували критику їх навичок та здібностей на підставі гендерної приналежності. У 65% випадків інші користувачі відмовлялися визнавати жінок геймерами або й узагалі грати з ними.

випадків інші користувачі відмовлялися визнавати жінок геймерами або й узагалі грати з ними. В 50% випадків геймерок намагалися оточити непотрібною їм опікою.

випадків геймерок намагалися оточити непотрібною їм опікою. 44% опитаних зізналися, що під час гри навіть отримували пропозиції вступити в стосунки різного характеру, у тому числі сексуального.

Хоча жінки повідомляли про погане ставлення від тіммейтів та опонентів, вони були в основному задоволені тим, як їх в іграх зображують розробники. 80% респонденток заявили, що задоволені зображенням жінок в AAA-іграх, а у випадку з інді-тайтлами показник вдоволених досяг 91%.

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71% опитаних геймерок виявили зацікавлення щодо ідеї вдосконалення реклами ігор та геймерських гаджетів, наприклад, показувати у відеороликах більше жінок, залучати їх до озвучки чи запрошувати на знімання відомих кіберспортсменок. 61% респонденток також заявили, що хочуть бачити більше жіночих команд від популярних кіберспортивних організацій у всіх дисциплінах.