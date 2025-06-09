Double Fine анонсувала Keeper – пригодницьку гру про маяк, що оживлює світлом

Студія Double Fine, відома за іграми Psychonauts, Brutal Legend та Broken Age, представила новий пригодницький проєкт під назвою Keeper. Перший трейлер цієї яскравої гри показали під час трансляції Xbox Games Showcase 2025.

Keeper розповідає історію самотнього маяка, який прокидається після тривалого сну, інформує 24 Канал. Події гри розгортаються у сюрреалістичному світі, де сюжет подається без слів. За словами розробників, гравців чекає подорож за межі реальності, повна загадкових відкриттів і трансформацій.

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Після пробудження на віддаленому острові серед загубленого моря головний герой – сам маяк – зустрічає дивовижного птаха, з яким невдовзі встановлює дружній зв'язок. Це стає початком незвичної історії про взаємодію між живим і неживим, а також про подорож до центру острова і незвіданих світів.

Keeper – дивіться трейлер гри:

Головною механікою Keeper стане здатність оживляти флору і фауну острова за допомогою променя світла від маяка. Птах-напарник допомагатиме активувати механізми та взаємодіяти з навколишнім середовищем.

Реліз Keeper заплановано на 17 жовтня 2025 року для ПК, Xbox Series X та S.

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