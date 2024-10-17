Артем Довбик шокований власною зовнішністю в EA FC 25

Гравець Роми та збірної України Артем Довбик залишився не в захваті від зовнішності його віртуального протеже в симуляторі футболу EA FC 25.

EA FC 25 продовжує "тішити" геймерів критичними багами, але й професійні футболісти залишаються шокованими після побаченого в проєкті EA Sports, інформує Games 24.

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Довбик залишився невдоволеним

Популярний український стример та YouTube-блогер з EA FC 25 Євген Мостовик, більш відомий під ніком YOZHYK, випробував у грі нову картку бомбардира Артема Довбика, що з'явилася в рамках промо Total Rush.

Український нападник Роми отримав апгрейд в режимі Ultimate Team, який приплюсував йому 2 пункти до загального рейтингу, збільшив характеристики та додав нові "плейстайли".

Нова картка українця / Скриншот з futbin.com

Мостовик залишився не надто враженим від здатностей віртуального Артема на футбольному полі, але по-справжньому шокувала його зовнішність футболістка, яка не має нічого спільного з реальним Довбиком.

Цією знахідкою блогер швидко поділився у соцмережі X, звернувшись при цьому до EA Sports.

На допис Їжачка відреагував й сам футболіст, коротко оцінивши власний зовнішній вигляд у грі.

Катастрофа,

– написав Артем у приватні повідомлення блогеру.

Зазвичай протягом життєвого циклу своїх симуляторів футболу, EA Sports оновлюють обличчя тих чи інших гравців у грі. Сподіватимемося, що цьогоріч і Довбик нарешті отримає адекватне відображення у світі віртуального футболу.