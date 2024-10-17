EA FC 25 продолжает "радовать" геймеров критическими багами, но и профессиональные футболисты остаются шокированными после увиденного в проекте EA Sports, информирует Games 24.

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Довбик остался недовольным

Популярный украинский стример и YouTube-блогер по EA FC 25 Евгений Мостовик, более известный под ником YOZHYK, опробовал в игре новую карточку бомбардира Артема Довбика, появившуюся в рамках промо Total Rush.

Украинский нападающий Ромы получил апгрейд в режиме Ultimate Team, который приплюсовал ему 2 пункта к общему рейтингу, увеличил характеристики и добавил новые "плейстайлы".

Новая карточка украинца / Скриншот с futbin.com

Мостовик остался не слишком впечатленным от способностей виртуального Артема на футбольном поле, но по-настоящему шокировала его внешность футболистка, которая не имеет ничего общего с реальным Довбиком.

Этой находкой блогер быстро поделился в соцсети X, обратившись при этом к EA Sports.

На сообщение Ежика отреагировал и сам футболист, кратко оценив собственный внешний вид в игре.

Катастрофа,

– написал Артем в личные сообщения блогеру.

Обычно в течение жизненного цикла своих симуляторов футбола, EA Sports обновляют лица тех или иных игроков в игре. Будем надеяться, что в этом году и Довбик наконец получит адекватное отражение в мире виртуального футбола.