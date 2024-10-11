EA FC 25 не страдает от плохих продаж, но в начале своего жизненного цикла игра имеет немало неприятных багов.

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Странный способ забивать голы

Конечно, некоторые ошибки являются забавными, как вот когда на поле внезапно "выключают" свет. Однако, баг который нашел стример Ruban, имеет настолько большое влияние на игровой процесс, что геймеры были шокированы его существованием.

Новый сбой позволяет контролировать вратаря соперника и даже вывести его как можно дальше из ворот чтобы забить гол.

Работает эта "фишка" в режимах Rush, Pro Clubs и даже Ultimate Team. Правда, чтобы этот способ сработал в последнем – нужно играть с другом в кооперативе.

К тому же это происходит только во время стандартов – штрафных ударов, угловых и вбрасываний из-за боковой линии.

Во время всех перечисленных действий стоит только зажать правый стик и указать направление движения для кипера соперника, оставив его ворота пустыми.

Видео о баге – смотрите ролик

В ответ на критику о том, что он делает такой метод "нечестной" игры популярным, стример Ruban ответил, что снял видео об этой проблеме чтобы EA быстрее обратили на нее внимание и исправили.

Интересно будет наблюдать за тем, как быстро разработчики исправят эту серьезную ошибку.