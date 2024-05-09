Після дев'яти років розробки Dragon Age: Dreadwolf отримує приблизну дату релізу

Уперше ми почули про Dragon Age: Dreadwolf ще у далекому 2015 році. З того часу минуло вже 9 років, гра пережила численні перенесення, зміни, доопрацювання, звільнення розробників та інші негаразди, які щоразу переносили реліз. Однак тепер, судячи з усього, EA готова нарешті випустити проєкт.

Коли чекати Dragon Age: Dreadwolf

Ця новина з'явилася невдовзі після того, як EA опублікувала свій останній фінансовий звіт, у якому згадувалися деякі ще неанонсовані проєкти. За даними Тома Філліпса, інсайдера і головного редактора Eurogamer, майбутня фентезійна рольова гра BioWare є однією з цих двох неанонсованих ігор, які планується випустити до березня 2025 року. Таким чином нам лишається чекати менше року.

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У нас є дві неанонсовані гри у 25-му фінансовому році: одна партнерська гра, яка очікується у 4-му кварталі, і одна – за нашою інтелектуальною власністю. Ми плануємо надати більш детальну інформацію про терміни пізніше,

– йдеться в звіті EA.

Ми досі не знаємо практично нічого про нову частину Dragon Age. BioWare показала короткий кінематографічний трейлер у грудні, підтвердивши, що наступною локацією нової гри буде Тедас.

Тизер Dragon Age: Dreadwolf: відео

Згідно з тизером, розробники збираються влаштувати повноцінний анонс улітку 2024 року, тобто десь у наступні три місяці. Але точної дати поки не оголошували. Імовірно, ми побачимо повноцінний трейлер, розкриття ґеймплею, сюжету та ключових особливостей гри.

У грудні 2022 року BioWare випустила внутрішньоігровий кінематографічний ролик з Dragon Age: Dreadwolf, який заклав основу для майбутніх пригод. Відео розповідає про Соласа, ігрового персонажа Dragon Age: Інквізиція, який, очевидно, є однією з головних рушійних сил у майбутній рольовій грі. Варрік, ще один персонаж, який вперше з'явився в Dragon Age 2, розповідає історію Соласа, який колись був відомий як Фен'Харел, Dread Wolf.

Ролик, випущений у 2022 році: відео

EA та BioWare сподіваються на Dragon Age: Dreadwolf реабілітує студію після Anthem 2019 року та провальної Mass Effect: Андромеда 2017 року. BioWare зазнала болючих звільнень у 2023 році, а її наступна частина франшизи Mass Effect залишається на стадії препродакшену.