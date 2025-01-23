Dragon Age: The Veilguard не виправдала очікувань EA, але EA Sports FC 25 розчарувала ще більше

Electronic Arts оприлюднила попередні фінансові результати за третій квартал поточного фіскального року. Компанія повідомила, що рольова екшн-гра Dragon Age: The Veilguard залучила значно менше гравців, ніж очікувалося, а футбольна франшиза EA Sports FC 25 стала найбільшим розчаруванням кварталу.

Як повідомляє 24 Канал, згідно з оприлюдненими даними американського видавця та розробник відеоігор Electronic Arts, Dragon Age: The Veilguard за останній квартал залучила 1,5 мільйона гравців.

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Це майже на 50% менше від запланованого рівня, зазначають у компанії. За даними IGN, EA не називає цю цифру продажами, оскільки гра також доступна за підпискою EA Play Pro. Також не уточнюється, чи враховано в статистиці лише повну версію гри, чи пробну безкоштовну версію.

Розчарування року

Однак головним розчаруванням для EA за підсумками кварталу стала серія футбольних симуляторів EA Sports FC. Як зазначив генеральний директор компанії Ендрю Вілсон, попри два роки зростання, наприкінці 2024 року франшиза "просіла", а випуск EA Sports FC 25 не зміг забезпечити очікуваний дохід.

Ми продовжували випускати якісні ігри по всьому нашому портфоліо в третьому кварталі, але Dragon Age і EA Sports FC 25 не принесли очікуваних чистих доходів,

— заявив Вілсон.

Через невтішні результати цих двох проєктів Electronic Arts була змушена скоригувати свій прогноз на третій квартал, знизивши очікуваний прибуток з 2,4-2,55 мільярда до 2,22 мільярда доларів. Крім того, компанія зменшила прогнозований дохід за весь фінансовий рік – з 7,5 – 7,8 мільярда до 7 – 7,15 мільярда доларів.

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Попри невдачі, EA налаштована на зростання у наступному фінансовому році, який розпочнеться у квітні. У компанії планують "запустити ще більше культових франшиз", аби повернутися до стабільного розвитку.