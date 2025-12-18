Окрім підвищення продуктивності, розробники зосередилися на усуненні технічних несправностей, які турбували користувачів у попередніх версіях ПЗ, розповідає 24 Канал.
Що змінилося у новому драйвері GeForce?
Виробник графічних чипів зазначає, що свіже оновлення приносить покращення для ігор з підтримкою фірмових технологій масштабування та зменшення затримки, хоча конкретний список проєктів, які отримали буст, цього разу не оприлюднили. Натомість основна увага у патчноуті приділена виправленню помилок.
Оновлення вирішує кілька критичних проблем стабільності та відображення картинки:
- Для власників новітніх відеокарт GeForce RTX 50-ї серії покращено стабільність роботи у грі Enshrouded.
- Усунено баг у Assassin’s Creed Valhalla, де перемикач HDR переставав працювати при активації функції Smooth Motion.
- Вирішено проблему з вильотами та нестабільною роботою Dying Light: The Beast, яка з'явилася після встановлення попередньої версії драйвера 591.44.
- Виправлено помилку з тьмяними кольорами, яка виникала при зміні роздільної здатності екрана на нестандартну.
- Усунено проблему "чорного екрана", що з'являлася на деяких моделях телевізорів при спробі увімкнути функцію RTX HDR.
Попри значну кількість виправлень, одна відома помилка все ще залишається: користувачі поки не можуть прибрати галочку з опції "Показувати значок панелі повідомлень" у налаштуваннях панелі керування Nvidia.
Завантажити актуальну версію драйвера GeForce Game Ready 591.59 WHQL можна через фірмовий застосунок Nvidia App або безпосередньо з офіційного сайту виробника.