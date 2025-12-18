Кроме повышения производительности, разработчики сосредоточились на устранении технических неисправностей, которые беспокоили пользователей в предыдущих версиях ПО, рассказывает 24 Канал.

Что изменилось в новом драйвере GeForce?

Производитель графических чипов отмечает, что свежее обновление приносит улучшения для игр с поддержкой фирменных технологий масштабирования и уменьшения задержки, хотя конкретный список проектов, которые получили буст, на этот раз не обнародовали. Зато основное внимание в патчноуте уделено исправлению ошибок.

Обновление решает несколько критических проблем стабильности и отображения картинки:

Для владельцев новейших видеокарт GeForce RTX 50-й серии улучшена стабильность работы в игре Enshrouded .

улучшена стабильность работы в игре . Устранен баг в Assassin's Creed Valhalla , где переключатель HDR переставал работать при активации функции Smooth Motion.

, где переключатель HDR переставал работать при активации функции Smooth Motion. Решена проблема с вылетами и нестабильной работой Dying Light: The Beast , которая появилась после установки предыдущей версии драйвера 591.44.

, которая появилась после установки предыдущей версии драйвера 591.44. Исправлена ошибка с тусклыми цветами, которая возникала при изменении разрешения экрана на нестандартное.

Устранена проблема "черного экрана", появлявшаяся на некоторых моделях телевизоров при попытке включить функцию RTX HDR.

Несмотря на значительное количество исправлений, одна известная ошибка все еще остается: пользователи пока не могут убрать галочку с опции "Показывать значок панели уведомлений" в настройках панели управления Nvidia.

Скачать актуальную версию драйвера GeForce Game Ready 591.59 WHQL можно через фирменное приложение Nvidia App или непосредственно с официального сайта производителя.