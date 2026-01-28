Свежий выпуск программного обеспечения обещает полную совместимость с контентным обновлением Headwinds для игры Arc Raiders, а также с Arknights: Endfield. В обоих проектах теперь реализована технология DLSS 4, а детали обновления можно узнать на сайте Nvidia.

Смотрите также Невероятная графика: Nvidia показала, как будет выглядеть Resident Evil Requiem на мощных ПК

Какие изменения подготовили разработчики в новой версии драйвера?

Разработчики также добавили поддержку DLSS Super Resolution для командного шутера Highguard, который недавно вышел.

Кроме игровых оптимизаций, специалисты Nvidia поработали над стабильностью и корректностью визуализации. В частности, устранена проблема с артефактами в Total War: Three Kingdoms, которые могли появляться на разных поверхностях при включении настроек отражения.

Пользователи ноутбуков Asus G14 больше не будут сталкиваться с зависаниями системы во время активации режима Asus Ultimate Mode.

Также драйвер исправляет недостаток с "полосатостью" градиентов, который наблюдался в режиме SDR. Несмотря на значительное количество улучшений, производитель предупреждает об одной известной проблеме: после инсталляции драйвера в Call of Duty: Modern Warfare могут возникать визуальные искажения изображения, которые обещают исправить в следующих патчах.

Скачать GeForce Game Ready 591.86 WHQL можно через фирменное приложение Nvidia App или непосредственно с официального сайта компании.